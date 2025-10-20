Meteorólogos advierten: La Niña regresa y podría provocar uno de los inviernos más extremos que se recuerdan

La Niña regresa y podría provocar uno de los inviernos más extremos de los que se recuerdan, los meteorólogos lanzan una importante advertencia. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Este otoño que apenas acaba de empezar, se mezclara con la llegada de un cambio de estación que puede ser clave en estos días que tenemos por delante.

La dura advertencia de los meteorólogos pone los pelos de punta, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Son tiempos de aprovechar al máximo determinados elementos que acabarán marcando una diferencia del todo importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por lo que llega. En estos días que tenemos por delante, podremos vivir con intensidad una serie de cambios que acabarán marcando una diferencia importante. La realidad es que nos enfrentaremos un cambio que puede acabar marcando una estación que aún no ha empezado, podremos tener lo peor de un invierno que ya puede empezar a marcar récords.

Los meteorólogos no dudan en lanzar una advertencia importante. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor en estos días que tenemos por delante y que puede ser clave. Es mejor estar preparados para una estación del año en la que parecerá que el tiempo se trasforme por completo.

Un cambio que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en un riesgo para todos. Los expertos advierten de que vamos a cambiar de tendencia, nos vamos a sumergir en algo que puede acabar dando algunos resultados que pueden acabar siendo esenciales.

Por lo que, quizás hasta ahora no hubiéremos ni imaginado este tipo de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estos días. El tiempo se convierte en un problema que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración.

Será el momento de apostar claramente por adelantarnos con algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Los expertos se adelantan a la llegada de la estación, nos empiezan a dar algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará unos días en los que la inestabilidad suele ser protagonista.

Uno de los inviernos más extremos de la historia llega con la Niña

La Niña es uno de los fenómenos que tenemos por delante y que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días en los que quizás tendremos que preparar una buena calefacción. Este confort que queremos conseguir en esta época del año puede ser un poco más complicado en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Para este invierno que viene, las predicciones cuentan con la presencia de La Niña. Es un fenómeno climático que podría influir significativamente en los patrones meteorológicos, especialmente en el Pacífico, pero también en el Atlántico. Según las últimas proyecciones de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), este evento de La Niña se irá desarrollando durante los próximos meses y se prolongará hasta principios de 2026. Aunque se espera que sea de baja intensidad, podría tener un impacto notable en la actual temporada de huracanes en el Atlántico. También en la dinámica atmosférica de latitudes medias y altas del hemisferio norte. Habitualmente, cuando se forma La Niña, los inviernos de Norteamérica y Europa varían, repercutiendo principalmente en las temperaturas y la pluviometría. En algunas zonas las temperaturas son más suaves y escasea la nieve, mientras que en otras abunda y hace más frío de lo habitual».

Siguiendo con la misma explicación: «La Niña se caracteriza por temperaturas más frías de lo habitual en la superficie del océano Pacífico central y oriental, en contraste con El Niño, que trae aguas más cálidas. Estas variaciones de temperatura alteran la circulación atmosférica global, afectando los patrones climáticos en todo el mundo. En el Atlántico, La Niña tiende a reducir la cizalladura del viento en altura que pueden interrumpir la formación de huracanes, creando condiciones más propicias para el desarrollo de tormentas tropicales. El Centro de Predicción Climática de la NOAA estima una probabilidad del 60 % de que La Niña se forme a finales de otoño, alcanzando su punto máximo durante los meses de invierno. Sin embargo, los expertos destacan que la Niña que se está gestando será probablemente débil. De ser así, significa que sus efectos podrían ser menos intensos que en eventos más fuertes».

Será mejor que nos preparemos para este cambio de tendencia: «De momento, las predicciones apuntan a que el invierno estará marcado por la influencia de ese nuevo episodio de La Niña, que además entra en su tercer año consecutivo, algo que es poco habitual. Como el fenómeno está caracterizado por el enfriamiento de las aguas del Pacífico tropical, se espera que modifique la circulación atmosférica global y afecte tanto a las temperaturas como a las precipitaciones. Se notará especialmente en América del Norte y, de forma más indirecta, en Europa. Según los principales modelos estacionales, como el ECMWF y el UKMO, así como las previsiones de la NOAA, La Niña se mantendrá activa durante el invierno y comenzará a debilitarse hacia la primavera de 2026».