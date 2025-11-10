Kiko Hernández, víctima de la estafa bancaria en la que cada vez pica más gente: «Querían sacarme 2.000 euros»

Hacía tiempo que Kiko Hernández no aparecía en los medios y su nombre había quedado en un segundo plano desde que decidió dar un paso atrás en su carrera televisiva. Tras años de presencia constante en los programas más populares de Telecinco, el madrileño había optado por alejarse del foco mediático y disfrutar de una vida más reservada junto a su marido, el actor Fran Antón.

Sin embargo, en los últimos días ha vuelto a ser noticia, aunque no por un nuevo proyecto profesional, sino por una desagradable experiencia personal. Tal y como hemos comprobado, ha revelado en sus redes sociales que fue víctima de un intento de estafa bancaria, una situación que, según relató él mismo, le dejó preocupado y con la necesidad de advertir públicamente sobre el peligro que supone este tipo de fraudes, cada vez más extendidos entre los usuarios.

A través de sus historias de Instagram, Kiko explicó con detalle lo sucedido para evitar que sus seguidores cayeran en una trampa similar. Contó que recibió una llamada de unos supuestos empleados de La Caixa que, con una actitud convincente y un tono formal, le aseguraron que había movimientos sospechosos en su cuenta y que necesitaban verificar ciertos datos personales. Los estafadores le pidieron que accediera a la aplicación de su banco y que confirmara su identidad para «proteger su dinero». Según relató, el objetivo de la llamada era «sacarle 2.000 euros», aunque por suerte no llegaron a conseguirlo.

Kiko Hernández, desconfiando de la insistencia del interlocutor, cortó la comunicación a tiempo, pero quedó sorprendido al comprobar que los delincuentes tenían todos sus datos personales, algo que demuestra hasta qué punto estos fraudes se han perfeccionado en los últimos años.

Kiko Hernández comparte su problema

Consciente del impacto que puede tener su testimonio, el ex tertuliano quiso compartir también el número desde el que lo habían llamado, para que nadie más cayese en la misma trampa. En su mensaje, instó a sus seguidores a no ofrecer información sensible por teléfono y a contactar siempre directamente con el número oficial del banco ante cualquier sospecha. «Difunde para evitar más engaños», fue la frase con la que cerró su comunicado, dejando claro que su intención era puramente preventiva.

La mencionada publicación fue muy comentada y sirvió como recordatorio de que, aunque la tecnología facilita muchas tareas, también ha abierto la puerta a nuevas formas de delincuencia que pueden afectar a cualquiera, incluso a personajes conocidos como él.

La reaparición de Kiko Hernández con este mensaje sorprendió a muchos, ya que llevaba tiempo apartado de la televisión y de los focos. Su última colaboración fue en el programa Tentáculos, donde trabajó junto a su amiga Carlota Corredera. Sin embargo, desde el final de Sálvame no ha vuelto a participar de forma estable en ningún formato televisivo. Muchos de sus seguidores esperaban verlo en No somos nadie, el nuevo proyecto de sus antiguos compañeros en Canal Quickie, pero su ausencia fue notable. La propia Corredera explicó que Kiko no se había sumado al equipo porque estaba completamente centrado en su vida en Melilla y en los proyectos teatrales que comparte con Fran Antón, como El cielo de Melilla, una obra con la que han recorrido diferentes escenarios de España.

La vida actual de Kiko Hernández

Pese a estar alejado de la televisión, Hernández no ha renunciado a sus vínculos con el medio que le dio la fama. Hace unas semanas realizó una breve visita al plató de No somos nadie, donde se reencontró con antiguos compañeros y dejó entrever que no descarta volver a la pantalla en algún momento. «Vengo de visita, pero no digo que no vuelva dentro de muy poco», comentó entonces, manteniendo el misterio sobre sus próximos pasos profesionales. Su figura sigue despertando interés y su nombre continúa ligado a una trayectoria que comenzó hace más de dos décadas, cuando saltó a la fama en la tercera edición de Gran Hermano y se consolidó después como una de las voces más reconocibles de la crónica social.

En el plano personal, Kiko Hernández atraviesa una de las etapas más estables de su vida. Casado con Fran Antón desde 2023, el colaborador reparte su tiempo entre Madrid y Melilla, donde la pareja disfruta de una vida tranquila.

En la capital, reside en una exclusiva urbanización de Ciudalcampo, rodeado de naturaleza y de vecinos tan conocidos como Aitana Ocaña, David Bisbal o Carlos Sobera. Entre viajes, compromisos y proyectos teatrales, ha encontrado en su hogar un refugio de calma, donde puede pasar tiempo con sus hijas, Abril y Jimena, y disfrutar de la paz que le ofrece la distancia de los platós. La discreción con la que maneja su vida familiar refleja un cambio de actitud: el mismo Kiko que durante años vivió expuesto ante las cámaras, ahora prefiere mostrar breves pinceladas de su día a día, reservando lo más importante para su círculo más cercano.