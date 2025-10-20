Mendilibar aconseja a Flick tras su corte de mangas: «Quizás la edad le hace ser más caliente»

José Luis Mendilibar, entrenador del Olympiacos, ha analizado el partido de este martes de Champions frente al FC Barcelona. Un duelo directo con Hansi Flick después de su polémica expulsión ante el Girona, en el que dejó un corte de mangas que dio mucho que hablar. Un gesto que analizó el técnico vasco en rueda de prensa dándole un consejo de cara al futuro si no quiere repetir ese tipo de acciones delante de millones de personas.

«A mí también me han expulsado varias veces. Quizás la edad le hace ser más caliente, en mi caso me ha apagado un poco más. Antes era de los entrenadores que echaban a la calle. Al final depende de muchas cosas, cómo dices las cosas, cómo lo interpreta, no el árbitro, sino el que tienes al lado. Estoy seguro de que no le van a volver a expulsar por algo así. Es listo y seguro que va a aprender de ello», explicó.

El Barcelona sufrió de lo lindo para ganar al Girona en Montjuic. Flick atraviesa un bache complicado en una semana clave de la temporada, pero Mendilibar no se fía: «Ahora que han perdido dos partidos, donde los rivales parece que les llegan más…estamos hablando de las debilidades del Barcelona. Creo que no ha cambiado su forma de jugar respecto a hace unas semanas o la temporada pasada», opinó.

Lamine Yamal y Pedri, los temores de Mendilibar

El Barça cuenta con las bajas de Ter Stegen, Joan García, Gavi, Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha y Dani Olmo. Una enfermería que ha hecho bajar el nivel al cuadro azulgrana, pero que cuenta con jugadores que marcan la diferencia en esta clase de partidos. «Son buenos como equipo. Siempre le damos más importancia a los que no están. Lamine se ha recuperado, pero venimos con la esperanza de ganar. Sabemos que si hacemos muy buen partido tenemos nuestras opciones. El gran mérito lo tiene su entrenador, porque los hace jugar de una forma arriesgada, pero con los jugadores que tiene, lo puede hacer».

A pesar de la entidad del rival, el técnico vizcaíno mantendrá su filosofía de «salir adelante y apretar» la salida de balón de su rival, que contará con el atacante Lamine Yamal, que ante el Girona volvió a jugar después de superar sus problemas en el pubis. «Es un niño, lleva dos años en la alta competición. Lo que hizo el otro es casi imposible de repetir. La forma de marcarle es muy difícil, la idea es con ayudas. Es verdad que está Lamine pero hay otros jugadores. Tienes que hacerlo todo bien y luego estar concentrado para ganar aquí en Barcelona», dijo.

Preguntado por cómo parar al futbolista de Mataró, Mendilibar ha explicado que la idea es «defenderlo con ayudas», si bien ha avisado de que el Barça cuenta con «muchos más jugadores» que pueden ser peligrosos. Uno de ellos es el centrocampista Pedri, al que ha comparado con dos leyendas del club azulgrana: «Con el nivel que está jugando, los ‘culers’ parece que os estáis olvidando de Xavi e Iniesta, y eso es una señal de cómo juega ‘Pedri’. Es el que más pases da, el que más balones roba, el que más corre…».