El Gobierno se ríe de los españoles con un vídeo de tres jubilados compartiendo piso: «Imagina tu futuro»

La última campaña publicitaria del Ministerio de Vivienda, dirigido por la socialista Isabel Rodríguez, ha retratado al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha recibido numerosas críticas por un polémico spot con tres jubilados compartiendo piso en 2055. Bajo el lema «imagina tu futuro», la grabación ironiza con la posibilidad de llegar a la tercera edad sin la opción de contar con una vivienda propia. «Se ríen de los españoles», aseguran desde el PP, mientras los ciudadanos utilizan las redes para manifestar su rechazo.

El rótulo inicial del vídeo deja la primera pista de lo que está por venir en la grabación, de menos de un minuto de duración. «¿Cómo imaginas tu futuro?», se puede leer, al mismo tiempo que aparece un primer jubilado protestando porque su compañero de piso, Luis, no se ha preocupado por mantener presentable el baño. «¡30 años dejándote los calzoncillos!», grita el personaje, dejando claro el tiempo que llevan como compañeros de vivienda.

Otro de los personajes, una mujer, aparece en escena para comunicar a sus compañeros, varones, que necesita el salón. «Esta noche voy a traer a alguien a casa». Esta frase, habitual en veinteañeros, pasa a triplicarse en la edad de los protagonistas en este vídeo de Vivienda, que también se enfrentan con disputas típicas de la convivencia juvenil como la del que coge «los yogures» del compañero sin avisar, la de la ocupación de lo que parece el único baño de la casa compartida, o la del que no puede dormir debido al ruido de la música de una fiesta.

«En cuanto pueda me voy sola», espeta la mujer del vídeo, una frase que representa la pelea de millones de españoles en la actualidad por independizarse sin compañeros de piso, sin que el Ministerio de Vivienda, el mismo que bromea con la situación, se muestre capaz de aportar soluciones tangibles.

Como consecuencia, las críticas se muestran feroces contra el Ministerio de Vivienda del Gobierno. Los más sarcásticos hablan de que «ojalá algún día gobierne la izquierda para solucionar el tema de la vivienda» o agradecen, con ironía, a Sánchez que enseñe «cómo será la vida de muchas personas» gracias a sus políticas de vivienda. «Es decir, ninguna», añade este usuario.

Otras personas se han tomado con mayor seriedad la campaña y muestran su indignación. «Encima con vacile», afirma un ciudadano a través de X, mientras que otro tacha al Ejecutivo central de «sinvergüenzas» por llevar «7 años en el Gobierno» sin ofrecer soluciones.

El PP señala al Gobierno

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, ha respondido este lunes al vídeo de campaña del Ministerio de Vivienda, repasando todo lo que no hace un Gobierno que «no construye viviendas», que hacen «leyes que reducen la oferta y aumentan los precios» y que han «provocado que la vivienda sea el primer problema de los españoles».

Vale que no construyan viviendas Vale que hagan leyes que reducen la oferta y aumenten los precios Vale que hayan provocado que la vivienda sea el primer problema de los españoles Pero, por favor, que dejen de reírse de los españoles en general y los jóvenes en particular https://t.co/WyJq6aLPPO — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) October 20, 2025

«Pero, por favor, que dejen de reírse de los españoles en general y los jóvenes en particular», ha exigido Bravo en nombre de su formación, después de una campaña del Ministerio de Vivienda que vuelve a señalar al Gobierno por restar total importancia a un tema de relevancia vital para muchos ciudadanos en España.