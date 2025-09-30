Barrabés se hizo con 10 millones de euros de la empresa pública Red.es tras el amaño del concurso

El informe de Hacienda en el que detectó «una anotación» por escrito ordenando bajar la puntuación a un adversario del socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés, ha sacado a la luz las ilegalidades con las que se vio favorecido por la empresa pública Red.es.

El informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), remitido a la Fiscalía Europea y desvelado este sábado por OKDIARIO, identificó múltiples irregularidades en varios contratos de formación que al final fueron adjudicados a Carlos Barrabés.

Esos contratos que ganó Barrabés con el apoyo de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenían un valor de 10,2 millones de euros y estaban recomendados por la mujer del presidente con cartas de recomendación.

El informe de la IGAE desvela claras irregularidades en los contratos públicos adjudicados por Red.es a empresas del Grupo Barrabés, perjudicando a los otros licitadores.

En realidad, se trataba de un amaño en la adjudicación porque se encontró «una anotación de la que parece deducirse que la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo».

La valoración se realizó mediante plantillas que no figuraban en los pliegos públicos, vulnerando el principio de transparencia.

Las conclusiones apuntan a una trama de irregularidades que, según los peritos, beneficiaron «injusta e ilegalmente» a determinados licitadores en detrimento de otros, comprometiendo la eficiente utilización de recursos públicos europeos en un ejercicio de opacidad que contrasta con los principios de transparencia y concurrencia que deben regir la contratación pública.