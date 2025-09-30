Miguel Bernad (Manos Limpias): «Las cartas de recomendación de Begoña Gómez a Barrabés surtieron efecto»

«Las cartas de recomendación de Begoña Gómez a Barrabés sirvieron para que ganara los contratos públicos». Lo afirma taxativamente Miguel Bernad en una entrevista a OKDIARIO. Un informe de 300 páginas de la Intervención General del Estado deja claro que el valor de las cartas en los expedientes de las adjudicaciones fue inflado. OKDIARIO adelantó, además, este lunes, en primicia, los correos de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, al vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, para la creación y búsqueda de financiación de la cátedra de la mujer de Sánchez.

Los mails han sido aportados por la UCO al juez Juan Carlos Peinado. El secretario general de Manos Limpias dice en OKDIARIO que «los 133 correos muestran que el 80% del trabajo de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa era para sus negocios privados y que era un trabajo habitual».

Miguel Bernad cree que «Pedro Sánchez es cómplice, encubridor y cooperador necesario del delito de malversación». Bernad afirma también: «Pedro Sánchez ha sido beneficiario a título lucrativo de los negocios privados de Begoña Gómez desde Moncloa y no sólo de los derivados de la herencia de su mujer».

Para Miguel Bernad «sería muy grave que se hubieran borrado los metadatos de las adjudicaciones que ganó Barrabés con las cartas de recomendación de Begoña Gómez». Pero no le extrañaría. Y recuerda el caso del fiscal general del Estado, Álvaro Garcia Ortiz, borrando a toda velocidad sus whatsapps antes de que la UCO entrara a registrar su despacho.

Dice Miguel Bernad que «Begoña Gómez trató de reírse el sábado del juez Peinado» al no acudir a su citación amparándose en una circular de la Fiscalía de hace años: «Fue una falta de consideración». Miguel Bernad cree que Begoña Gómez no está muy bien asesorada jurídicamente y comenta con ironía: «¿No dicen que ellos están colaborando con la justicia?».

El secretario general de Manos Limpias recuerda con sorna cuando el Gobierno se reía de la denuncia que presentaron contra Begoña Gómez diciendo que estaba basada en recortes de prensa. Aquella iniciativa de Manos Limpias y el trabajo del resto de acusaciones populares está a punto de sentar a Begoña Gómez en el banquillo.

Zapatero, investigado

Miguel Bernad asegura que un juzgado está investigando los negocios del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero: «Zapatero está en el punto de mira de Estados Unidos y también de los servicios españoles a través de un juzgado del que no puedo adelantar nada porque está bajo secreto de sumario». Para el secretario general de Manos Limpias no hay duda: «Detrás de Sánchez está Zapatero, que es el testaferro de Maduro y quien ha sacado PDVSA». Y aventura lo siguiente: «Zapatero, incluso, cae antes que Pedro Sánchez».

Manos Limpias se ha querellado ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por firmar la orden de enviar un buque de la Armada a asistir a la flotilla de Gaza. Para Miguel Bernad «hay malversación y prevaricación porque se están usando medios y bienes públicos para los fines particulares de unos individuos que voluntariamente dicen que quieren ir a Gaza». Y recuerda: «Robles firma la orden con la complicidad del presidente del Gobierno».

La jueza de la DANA: «Incompetente»

Manos Limpias se ha querellado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la jueza Nuria Ruiz Tobarra que instruye en Valencia la causa de la DANA. Miguel Bernad cree que está siendo parcial al dirigirla tan sólo hacia la Generalitat y no también hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Miguel Bernad llama «incompetente» a la jueza Ruiz Tobarra y asegura que «la instrucción es bochornosa». El TSJCV ha dado cinco días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la querella contra la juez. El plazo acaba esta semana. Cuenta Miguel Bernad a OKDIARIO que, de seguir adelante la querella en el TSJCV, solicitarán la suspensión cautelar de la juez Ruiz Tobarra y la designación de un nuevo juez para que la instrucción no se paralice.