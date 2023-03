Byoode reedita el hit ‘Maquíllate’ de Mecano para reivindicar una imagen más natural de la belleza en redes sociales

Este hit de los años 80 ve modificada su letra. ¿El motivo? Byoode, una nueva firma cosmética, quiere concienciar a la sociedad para que cuide más y mejor su piel, alimentándola y evitando el exceso de maquillaje que pueda disfrazar su personalidad. Bajo el eje ¿Maquillas o Alimentas?, esta marca hace un guiño al gesto de alimentar la piel para que esté saludable, concepto que enlaza con sus fórmulas, enriquecidas con alimentos del futuro como la okra o las adzuki beans.

Lo llevamos viendo meses. Perfiles de Instagram como Belleza Falsa promueven la importancia de mostrar rostros reales, sin enmascararse, aludiendo a que la piel natural de las personas tiene imperfecciones. Este hecho se apoya con las dinámicas promovidas por grandes artistas, como es el caso de Alicia Keys, quien dejó de lado el maquillaje hace años y ahora pisa las alfombras rojas con su piel al desnudo, del mismo modo que hiciera recientemente Sara Sálamo en los Goya.

Cambio social

¿Estamos viviendo un cambio de paradigma social? Sí. “La sociedad va ganando seguridad y personalidad y sabe encontrar la belleza en la imperfección, sobre todo en aquellas imperfecciones que son comunes a todos los mortales, como pueda ser el hecho de mostrar un granito de vez en cuando o de que se nos vea esa pequeña arruga al sonreír”, comenta Gerardo Peña, director de brand marketing de Byoode, una firma que, precisamente, hace en su lanzamiento una oda a esta naturalidad.+

Si hay canciones icónicas dentro del pop español de los 80, seguramente el tema Maquillaje de Mecano sea una de las que más listas encabeza. Creada por el genio Nacho Cano, reeditada su letra en pro de la importancia de la naturalidad y del cuidado de la piel, el órgano más grande del cuerpo humano.

Bajo el claim ¿Maquillas o Alimentas?, Byoode pretende resaltar la importancia de alimentar la piel, juego de palabras que enlaza con los ingredientes de sus productos de cara a presentar una piel saludable, radiante y luminosa. No es una campaña que pretenda denostar al maquillaje, ya que desde la firma defienden que “les encanta” cuando ven “rostros saludables que aportan una chispa de tendencia con una de color o un blush”.

Gerardo Peña, su director de brand marketing. “Lo que intentamos defender es una belleza natural en la que no se intente enmascarar ni el rostro ni la personalidad de nadie. Evitar el maquillaje que disfrace, pero no ir en contra de los productos de color, imprescindibles para elevar un look o para aportar un extra de luminosidad al rostro, por ejemplo”, añade.

Alimentos para la piel

El eslogan de la campaña no da puntada sin hilo, ya que enlaza a la perfección con la personalidad de la marca. Byoode es una nueva firma cosmética que, en sus nuevas formulaciones, incluye alimentos del futuro. “Byoode está formulado con ingredientes entre los que encontramos alimentos del mañana. Productos que consideramos que van a formar parte de la dieta del futuro por cómo benefician al organismo, pero también por el bajo impacto medioambiental que supone su producción. Todo apunta a que, de cara a cuidarnos y para cuidar también al Planeta, en pocos años serán habituales de nuestras comidas diarias”, apunta Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga, parte del equipo de Byoode.

¿Son alimentos que no existen aún? No, pero sí es cierto que no forman parte de la dieta común de los mortales, sobre todo en occidente. Entre los ingredientes encontramos algunos como la okra, la raíz de loto o las habas adzuki, entre muchos otros.

Byoode busca así alimentar y cuidar pieles desde una aproximación diferente. La firma desea que revelar rostros preciosos al natural que, si bien pueden aportar un toque chic con un poco de máscara de pestañas o con un labial, por ejemplo, esto sea para dar valor al look y no con el objetivo de enmascarar la belleza real con tantas capas de producto que impidan representar la belleza real de las personas.

‘¿Maquillas o Alimentas?’ va de la mano de ciertas controversias como la que ha surgido recientemente en TikTok en torno al filtro Bold Glamour: un maqueo con todas las de la ley. Se trata de un make-over de nuestro rostro que, si bien no lo altera en su totalidad, lo modifica lo justo y necesario para que nos veamos más atractivos. De aquí surge el debate sobre si este tipo de acciones son beneficiosas, ya que pueden llevar a un concepto erróneo sobre la belleza y a pensar que no somos perfectos tal y como nos ha hecho la Madre Naturaleza.

La campaña Maquillas o alimentas de Byoode justo defiende el hecho alimentar tu piel para poder lucirla con orgullo y resplandeciente. ¿Que luego quieres añadir un iluminador y algo de glow al rostro? Fenomenal, pero sin tapar con tanto maquillaje tu rostro que, al final, parezcas una persona completamente diferente. Una acción, sin duda, en pro de fortalecer la autoestima de las personas.