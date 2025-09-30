El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, analizó la noticia destapada por este periódico sobre que la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez se encargó de gestionar la participación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en unas jornadas sobre «ciencia», organizadas por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

Este es un organismo financiado por el Gobierno y entre sus actividades principales se encarga de la gestión y conservación de las colecciones paleontológicas y arqueológicas procedentes de las excavaciones de Atapuerca.

Para Eduardo Inda, este organismo es uno de los proyectos que mejor se están haciendo en España: «En este país todavía llamado España, en el que la chapuza es uno de los grandes vicios nacionales, también hay cosas que se hacen bien, muy bien o requetebien. Este último es el caso del proyecto investigador y científico que se ha levantado en torno a Atapuerca. Todo ello liderado por Juan Luis Arsuaga, un genio que espero que algún día reciba el Nobel».

El director de OKDIARIO detalló la intervención de la esposa de Pedro Sánchez en Atapuerca cuando ofreció una conferencia: «En este invento serio de relumbrón internacional también se coló Begoña Gómez. Begoña pronunció una conferencia y no habló de que los seres humanos venimos del mono, sino que se dedicó a dar una conferencia sobre transformación social».

Inda recordó alguna de las frases que ofreció Begoña en la conferencia: «Dijo textualmente que ‘la ciencia tiene detrás a muchas personas y no podemos olvidar que las mujeres y la ciencia constituyen un tándem principal para generar ese impacto positivo en la sociedad para una comunidad más justa e igualitaria’».

Para el periodista, la reflexión de Begoña Gómez «es sencillamente de risa. Insisto, no descubrió que nuestros antepasados vinieran de los simios, sino que habló de transformación social competitiva y esas chorradas que tanto dinero nos han costado a los contribuyentes españoles».