El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado, «la bienvenida» a un proyecto que firma su homólogo estadounidense, Donald Trump. De esta forma, da su apoyo implícito al proyecto de paz para Gaza impulsado por EEUU, que ya ha aceptado por el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. Esa «bienvenida» al plan de paz de Trump para Gaza, le ha valido diversas críticas a Sánchez por parte de sus afines de izquierda en redes.

«Hay que poner punto final a tanto sufrimiento», dice Sánchez en sus redes sociales. «Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil».

Pedro Sánchez insiste en la petición que hace desde el comienzo de sus entrenamiento con Israel y EEUU por la guerra en Gaza: «La solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible».

El Plan de Paz de 20 puntos de Trump no cierra la puerta esa realidad del Estado palestino porque argumenta, ya que uno de esos puntos establece el:

«Camino hacia la autodeterminación palestina: mientras avance el redesarrollo de Gaza y cuando el programa de reforma de la Autoridad Palestina se lleve a cabo fielmente, las condiciones podrían finalmente estar en su lugar para un camino creíble hacia la autodeterminación y Estado palestino, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino»

No se desarrolla más, ni se concreta explícitamente dónde estaría ese Estado palestino, aunque a nadie pasa desapercibido que a continuación se habla de «mientras avance el redesarrollo de Gaza».

