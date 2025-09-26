Cómo priorizar descargas en iPhone cuando estrenas móvil

Hoy te muestro cómo priorizar descargas en tu nuevo iPhone recién estrenado. Cuando configuras un nuevo iPhone, lo habitual es recuperar la copia de seguridad de tu modelo anterior desde iCloud. Este paso es muy cómodo porque te devuelve el teléfono con tus contactos, fotos, configuraciones y aplicaciones tal y como las tenías antes. En pocos minutos ya puedes acceder a tu cuenta de iCloud, a tus fotos en la galería y a las configuraciones más básicas.

El punto menos ágil llega con las aplicaciones. Si tienes decenas o incluso cientos instaladas, la descarga de todas ellas desde la App Store puede tardar horas. Durante ese tiempo verás los iconos en gris con el texto “Esperando…” o “Descargando…”. Aunque el iPhone lo gestiona de forma automática, la sensación de no poder abrir la app que más necesitas en ese momento puede ser frustrante.

Cómo priorizar descargas en iPhone

Lo bueno es que iOS tiene un truco que no todo el mundo conoce: puedes elegir qué apps quieres que se instalen antes que las demás. El proceso es sencillo. Solo tienes que mantener pulsado el icono de la aplicación que se está descargando y esperar a que aparezca el menú contextual.

Ahí verás varias opciones: pausar la descarga, cancelarla, editar la pantalla de inicio o priorizar descarga. Al tocar esta última, esa aplicación se coloca en primer lugar en la cola de descargas. Esto significa que el sistema centrará los recursos en instalarla antes de seguir con el resto, de forma que podrás usarla mucho antes.

Una función muy práctica

Este pequeño detalle puede marcar la diferencia, sobre todo cuando lo que quieres es configurar cuanto antes WhatsApp para seguir chateando, abrir Google Maps para orientarte en un viaje o entrar en tu aplicación bancaria para hacer una gestión urgente. No tienes que esperar a que se descarguen juegos o apps que apenas usas en tu día a día.

La función está pensada precisamente para que no te quedes bloqueado en esos primeros minutos tras cambiar de dispositivo. Además, puedes repetir la acción en varias aplicaciones si lo consideras necesario, sin límite. El resto se seguirán instalando en segundo plano, aunque más despacio.

Consejos para acelerar la restauración

Si quieres que todo vaya aún más rápido, lo recomendable es conectarte a una red WiFi potente y dejar el iPhone cargando mientras dura el proceso. De ese modo evitarás que la batería se agote durante las descargas y el sistema pueda dedicar toda la energía a completar la restauración.

También conviene tener en cuenta que las apps más pesadas, como los juegos o plataformas de vídeo, tardarán más en completarse aunque las priorices. Por eso, lo más útil es aplicar esta opción en las apps de mensajería, correo, mapas o productividad, que son las que realmente necesitas nada más estrenar el teléfono.

Con este truco, Apple facilita la transición a un nuevo dispositivo y evita que tengas que esperar horas hasta poder usar tus aplicaciones imprescindibles. Un gesto sencillo que puede ahorrarte mucha frustración en tu primer día con un iPhone recién estrenado.