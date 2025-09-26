Apple estalla contra Bruselas: ‘la experiencia de nuestros usuarios en la UE quedará aún más atrás’

Apple ha publicado un duro comunicado en el que critica directamente a la Unión Europea por la aplicación de la Digital Markets Act (DMA). La compañía de Cupertino sostiene que esta normativa está provocando retrasos en nuevas funciones, abriendo la puerta a riesgos de seguridad y dejando a los usuarios europeos en desventaja frente al resto del mundo.

Retrasos en funciones clave

Uno de los puntos más destacados del comunicado es que Apple se ve obligada a retrasar varias innovaciones en la UE. Entre ellas, Live Translation en los AirPods, que usa Apple Intelligence para traducir conversaciones en tiempo real, y iPhone Mirroring, la función que permite interactuar con el iPhone desde un Mac. Según la empresa, adaptar estas novedades a dispositivos de terceros para cumplir con la DMA implica comprometer la seguridad de los datos, y por eso no han podido lanzarlas en Europa.

Tampoco han llegado funciones de Mapas comoLugares visitados y Rutas preferidas , diseñadas para que la información se almacene en el dispositivo sin salir al exterior. Apple asegura que la Comisión Europea ha rechazado las soluciones que proponían para proteger la privacidad, lo que deja estas mejoras bloqueadas para millones de usuarios.

Una App Store menos segura

Otro de los grandes cambios que denuncia Apple es la apertura a tiendas de aplicaciones alternativas y sistemas de pago de terceros. La compañía alerta de que esta medida, exigida por la Digital Markets Act, multiplica las posibilidades de fraude y de que los usuarios se encuentren con malware o apps que abusen de sus datos.

Como ejemplo, Apple cita la llegada de aplicaciones de pornografía como Hot Tub, disponibles en mercados paralelos, y de juegos de apuestas en regiones donde están prohibidos por ley. Hasta ahora, la App Store había mantenido un control estricto para evitar este tipo de contenidos.

Para Apple, hay riesgos de privacidad y datos sensibles

El comunicado también señala que, bajo la DMA, otras empresas pueden solicitar acceso a datos muy sensibles de los usuarios. Entre ellos, el historial completo de redes Wi-Fi a las que se ha conectado un iPhone o el contenido de todas las notificaciones recibidas, desde mensajes hasta alertas médicas. Apple asegura que, incluso explicando los riesgos, la Comisión Europea no acepta la privacidad como un motivo válido para rechazar estas peticiones.

Apple acusa falta de competencia real

La empresa considera que, lejos de generar más opciones, la Digital Markets Act está reduciendo la diferenciación entre plataformas y haciendo que iOS se parezca cada vez más a Android. Además, critica que la normativa no se aplique con la misma dureza a otros fabricantes como Samsung o las marcas chinas, lo que califican de competencia desleal.

En palabras de Apple, “la experiencia de nuestros usuarios en la UE quedará aún más atrás”, y eso significa que las últimas innovaciones llegarán tarde o nunca a los europeos.

Un pulso abierto con Bruselas

Apple concluye su mensaje asegurando que seguirá trabajando para cumplir la ley, pero advierte de que no podrá resolver todos los problemas que esta genera. Pide a los reguladores que revisen los efectos reales de la DMA y que tengan en cuenta que millones de usuarios europeos están viendo cómo sus dispositivos pierden valor y seguridad respecto a los del resto del mundo.