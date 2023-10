Ana Rosa Quintana se emociona al hablar del cáncer en ‘TardeAR’

Ana Rosa Quintana ha emocionado a su público al hablar del cáncer en TardeAR, el programa que presenta en Telecinco. Con motivo del Día Mundial contra el cáncer de mama, la periodista ha querido reflexionar sobre esta dura enfermedad que ella misma sufrió en dos ocaciones (la última hace dos años) y ha querido mandar un mensaje esperanzador a todas las mujeres que están luchando. “No estáis solas. Nos estamos solas. Vencer el miedo a una palabra, al cáncer, es el primer paso para curarse” ha declarado Ana Rosa en directo.

“Hay una palabra que da terror. Esa palabra es “cáncer”. Hasta hace poco una palabra tabú que solo se pronunciaba en privado mientras un médico te miraba a los ojos. Te llevabas esa palabra escondida en el pecho y no la pronunciabas nunca. Solo se utilizaban eufemismos. Afortunadamente la sociedad ha desterrado el miedo a pronunciarla.” Así ha querido empezar Ana Rosa Quintana TardeAR el 19 de octubre, precisamente el día que se conmemora el Día Mundial contra el cáncer de mama, “el más frecuente entre las mujeres”.

Quintana ha señalado que “cada año se realizan unos 35.000 diagnósticos, pero afortunadamente la mortalidad ha experimentado un gran descenso por la rápida detección y la mejora de los tratamientos. Hoy decenas de mujeres escucharán en una consulta “cáncer de mama””. Y es aquí donde Ana Rosa ha recordado su propia experiencia. “Yo escuché esas mismas palabras hace dos años. Desde el principio supe que ya no hay palabras que deban evitarse. Tenemos de nuestro lado a la Ciencia, la Medicina, el amor, la amistad, la esperanza y a miles de mujeres. No estáis solas. Nos estamos solas. Vencer el miedo a una palabra, al cáncer, es el primer paso para curarse”.

La enfermedad de Ana Rosa

El 2 de noviembre de 2021, Ana Rosa Quintana reveló la peor de las noticias: padecía cáncer de mama. Una noticia que dio a conocer en pleno directo en El programa de Ana Rosa antes de finalizar aquella emisión. «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama (…) Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…», dijo con la mayor tranquilidad posible, pero visiblemente emocionada, mirando al objetivo de la cámara y dejando atónitos a los presentes en el plató.

No fue hasta octubre de 2022 cuando Ana Rosa regresó al trabajo, a su programa de las mañanas. Lo hizo tras una rueda de prensa en la que confesó sentirse fuerte y quiso “animar a las personas que están pasando un cáncer que lo intenten llevar lo mejor posible. Hay muchas cosas que hacer: cuidarse, no quedarse en un sofá… no preguntarse nunca por qué a mí y que confiemos en la ciencia y los médicos”.

La presentadora también narró cómo había sido todo ese año de recuperación: “Ha sido un carrusel de emociones. No he sentido miedo, pero sí una especie de nervios y de ilusión. “Lo malo es que te levantas una mañana, vas al médico y te dicen que tienes cáncer. Lo mejor ha sido sentir tanto cariño por parte de todo el mundo, compañeros de esta cadena y de otras, de gente a la que no conozco… Mi familia también me ha mimado mucho. Esta mañana hasta han venido dos de mis hijos y mi marido, que nunca habían venido”.

Como decíamos, Quintana regresó tras su enfermedad a presentar El programa de Ana Rosa en las mañanas pero en 2023 se anunció que dejaría ese espacio tras 19 años al frente para ocuparse de las tardes de Telecinco tras la cancelación de Sálvame.

Desde el 18 de septiembre de 2023, Ana Rosa presenta, TardeAR de cinco a ocho de la tarde, consolidándose en audiencias día a día y enfrentándose a dos cadenas de televisión (TVE y Antena3) que no emiten publicidad contra ella. Todo un logro.