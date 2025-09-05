ZTE nubia Air, el smartphone más delgado y resistente por menos de 300 euros

ZTE ha presentado a nivel mundial el nubia Air, un dispositivo que desea marcar un antes y un después dentro de los smartphones de precio medio. Con solo 6,7 mm de grosor y una batería de 5.000 mAh, rompe con la clásica disyuntiva entre estética y autonomía. A esto se suma la certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo, lo que lo convierte en el móvil más delgado y resistente del mercado por menos de 300 euros. En España estará disponible a principios de octubre por 269 euros.

Pantalla pensada para disfrutar al máximo

El nuevo nubia Air cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits. Esto garantiza una experiencia visual viva, incluso a plena luz del día. Además, su protección con Gorilla Glass 7i duplica la resistencia frente a caídas. La construcción en aleación de aluminio y el marco un 30% más robusto aseguran durabilidad incluso en condiciones extremas.

Fotografía con inteligencia artificial

El apartado fotográfico es otro de sus grandes atractivos. Integra una cámara trasera triple con sensor principal de 50 mpx y una frontal de 20 mpx. Incluye funciones avanzadas como AI Sport Snapshot para tomar imágenes en movimiento, estabilización electrónica de vídeo, modo nocturno mejorado y grabación simultánea desde varias cámaras. También incorpora herramientas de edición inteligentes bajo el nombre AI Magic Photos, con opciones como Magic Editor y Magic Eraser para perfeccionar las capturas sin esfuerzo.

Potencia y rendimiento mejorados

El nubia Air está impulsado por un procesador de 6 nm acompañado de hasta 20 GB de RAM dinámica y 256 GB de almacenamiento interno. Según la compañía, ofrece un 28% más de eficiencia energética que su predecesor, lo que se traduce en fluidez en juegos, streaming y multitarea. Además, la inteligencia artificial se encarga de optimizar el rendimiento congelando apps en segundo plano para prolongar la autonomía.

IA integrada en el día a día

La inteligencia artificial va más allá de la cámara o el rendimiento. Este smartphone integra Google Gemini, que permite generar textos, imágenes o mantener conversaciones con el asistente en tiempo real. Funciones como Circle to Search o la traducción instantánea en llamadas y conversaciones cara a cara amplían su utilidad para un público joven.

Audio, conectividad y extras

El audio también recibe atención especial con el chip HiFi 4 DSP, que promete un sonido limpio y envolvente. Dispone de cancelación de ruido y de eco basada en IA, sensor de huellas bajo la pantalla y funciones como nubia linkfree, que permite realizar llamadas por Bluetooth incluso sin conexión de red.

Precio y disponibilidad

El ZTE nubia Air estará disponible en España en octubre en dos colores: Streamer Black y Titanium Desert. Llegará en configuración de 8 GB de RAM (ampliables con 12 GB virtuales) y 256 GB de almacenamiento interno, con un precio de lanzamiento de 269 euros en tiendas online y físicas. ZTE apunta directamente a los usuarios jóvenes que buscan un móvil estilizado, resistente y con funciones de IA, sin renunciar a la batería ni a un precio competitivo.