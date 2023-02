El verdadero significado de este famoso emoji de WhatsApp que quizá no conocías

WhatsApp, la aplicación más usada del mundo, y la app más descargada, es una fuente de inspiración. Los emojis, de los que hay en la actualidad más de 500, consiguen reforzar el lenguaje no verbal. Seguramente te estés preguntando por el significado de algunos de ellos, y vamos a desvelarte el misterios de uno de los que más desconcertado nos deja.

El emoji de WhatsApp del que desconoces su significado

Seguro que estás cansado de ver un emoji de una persona con los brazos en X. ¿Qué quiere decir? ¿Rechazo? ¿No me toques? ¿Posición de defensa? ¿Alguna posición de un arte marcial? No, ninguna de esas es correcta, pero es bien sencillo.

El emoji de una persona con los brazos cruzados es un rotundo «no», y aunque en nuestra cultura occidental pueda significar otra cosa, es la manera en la que los asiáticos expresan la negación en su forma más evidente. Vamos, que si algún amigo oriental te pone en WhatsApp este emoji te está queriendo decir que no, que no sigas por ahí o que no insistas. No es no.

Así que ya sabes algo más. Es cierto que hay iconos en WhatsApp que nos dejan algo desconcertados. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas caras de gatos en WhatsApp expresando emociones? ¿Y esas bailarinas gemelas con orejas de conejo? Sí, algo extraño, pero debemos pensar que esta app es global y que probablemente la usen en su conjunto más personas del continente asiático que del resto del mundo.

WhatsApp es actualmente la aplicación más descargada de la historia, y nadie podría llegar a pensar que cuando apareció en el año 2009 iba a tener este alcance. En el año 2014, fue adquirida por la compañía Facebook por 1000 millones de dólares, y últimamente se ha ido esforzando en incorporar funcionalidades que la hagan mucho más atractiva. De hecho, WhatsApp ha ido introduciendo novedades como los mensajes y contenidos que solamente se pueden ver una vez, los estados la reproducción de Notas de Voz a mayor velocidad o el poder compartir la ubicación con otra persona o un grupo en tiempo real. Una de las últimas incorporaciones han sido los avatares.

Así que, ya sabes qué significa ese emoji tan misterioso de una persona con los brazos en X. Si tienes algún amigo de la parte oriental del mundo y te lo muestro a menudo, ya sabes que te está mostrando su negativa a lo que le dices. La incorporación de los emojis siempre es una ayuda para dar mayor significado a cualquier mensaje que deseemos enviar, pero es evidente que no hay nada más expresivo que la comunicación cara a cara.