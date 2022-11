Las recomendaciones oficiales de WhatsApp que debes seguir al pie de la letra

Los audios de WhatsApp ha supuesto una auténtica revolución a la hora de comunicarnos. Son fáciles de usar y muy cómodos, y evitar salir de un apuro cuando no podemos escribir y tenemos que contestar rápidamente. Sin embargo, el mal uso de ellos ha llevado a que la propia aplicación se manifieste y lance una serie de recomendaciones sobre cómo deben ser utilizados. Repasa las normas de buen uso de WhatsApp para que tu experiencia sea positiva tanto para ti como para quien recibe tus audios.

WhatsApp: normas de uso de audios

Cuidado con la longitud

No se debe enviar un WhatsApp de más de un minuto de duración. Es que hay personas que directamente no los van abrir, porque consideran que es mucho más cómodo preguntar cuándo se les puede llamar. Antes de enviar un audio, trata de pensar lo que vas a decir y sintetízalo para que no ocupe mucho tiempo. No se trata nunca de mandar un podcast.

Fragmenta los audios

Si tienes mucho que decir y vas a hacerlo en formato audio, lo mejor es avisar y enviar varios mensajes cortos, antes que un mensaje largo que implique mucho tiempo de escucha. Ten en cuenta que, a pesar de que los audios se pueden acelerar para escucharlos más rápido, siempre suponen una inversión de tiempo. Y precisamente el tiempo es lo que a muchas personas no le sobra.

Sé discreto al escucharlos

Muy habitual encontrarse con personas en el transporte público, escuchando audios de WhatsApp, un verdadero atentado contra su propia privacidad y la de la persona que lo envía. Si le das al botón de reproducir y te llevas el auricular a la oreja, lo escucharás por ahí, como una llamada de teléfono

No cargues mucho los mensajes de voz

Va en relación con el segundo. Si en el audio se van a hacer varias pregunta, mandas por mensaje separados. Lo más probable es que si mandas un audio demasiado largo con muchísima información, gran parte de ella se quede sin responder.

Graba con comodidad

Este truco es muy sencillo, no es necesario mantener pulsado el botón de grabar para que nuestro mensaje quede registrado. Si lo pulsas y deslizas hacia arriba, quedará bloqueado y podrás despegar el dedo, grabando el mensaje como desees.

Mantén el mismo canal de comunicación

A no ser que se trate de algo que pueda ser contestado con una frase breve, un sí o un no, si te mandan un audio, lo más sensato es responder por el mismo canal. Te hará ahorrar tiempo y mantendrás el mismo sistema de comunicación que tu interlocutor.

Todas estas normas de buen uso de WhatsApp son muy interesantes para poder gestionar adecuadamente nuestras comunicaciones en audio. Siempre hay que ser muy cauteloso, y si tenemos la necesidad de hablar, nada mejor que una llamada clásica de toda la vida que, por cierto, también puede realizar por WhatsApp.