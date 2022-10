Nadie más verá si estás en línea en WhatsApp: la novedad más esperada

La privacidad es una de las cuestiones que más preocupa a los usuarios de WhatsApp, o al menos debería serlo. La compañía Meta, su propietaria, sigue trabajando para que los usuarios puedan tener opciones de privacidad mejoradas. Para ello, ha preparado una funcionalidad que, si bien todavía no está disponible para todo el público, sí lo está en fase beta. Hablamos de ocultar el estado en línea. Toma nota de cómo se hace parea cuando tengas esa oportunidad.

Cómo ser invisible en WhatsApp

Cuando estás usando WhatsApp se activa inmediatamente para tus contactos el estado «En línea», en el que pueden ver que estamos disponibles. Esa opción, en aras de una mejor privacidad tiene las horas contadas, y en breve será posible ocultarlo. Para ello, y una vez que ya este disponible, deberás hacer los siguientes pasos.

– Accede a los Ajustes de WhatsApp.

– Ve a las opciones de Cuenta y una vez ahí entra en Privacidad.

– Vete a «Última conexión», aunque ten en cuenta que cuando esté disponible esa funcionalidad verás 2 tanto «Última conexión» como «En línea». Ahí podrás decidir quien ve tu última conexión, pero también el estado «En línea». Tan sencillo como eso.

De esta forma, ya no tendrás miedo de usar WhatsApp sabiendo que alguien que no deseas vea si estas en línea. Aunque si se trata de algo temporal, no deseas ser molestado en un periodo tiempo, no es nada descabellado bloquear a esa persona temporalmente para que no te moleste. Sabrás que se trata de una opción reversible y que permite vivir algo más tranquilo.

En todo caso, y a la espera de que esta función esté disponible, debemos tener presente que solemos tratar de poner coto y proteger la privacidad, pero asamos por alto varias cosas. Por ejemplo, estamos exponiendo de manera continua a menores de edad en nuestros estados de WhatsApp o usándolos en fotos de perfil. No está de más reflexionar sobre ello para que, no por querer ser más restrictivos que nadie, estemos olvidando estos detalles tan importantes y que afectan a menores. Niños que no han dado un consentimiento ni pueden darlo para aparecer en tu WhatsApp.

Seguramente, esta opción de invisibilidad en WhatsApp no tarde en aparecer. En cuanto esté disponible nos haremos eco de ello y por fin podrás proteger mejor tu privacidad. Al menos, tendrás la tranquilidad de que esta opción será un freno para quienes molestan más de la cuenta. Es, por otro lado, un buen momento para repasar aquellas cosas que no debes hacer nunca en WhatsApp y así podrás mejorar tu experiencia.