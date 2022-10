La última función más desconocida de WhatsApp que te cambiará la vida

WhatsApp, popular app que usan 2000 millones de personas, se está tomando en serio la privacidad. De momento, la única manera de saber si un usuario está conectado es abrir un chat y ver si aparece que está en línea. Pero aunque la app no lo permite, hay apps de terceros que pueden avisarte cuando un contacto se conecta.

Cómo saber si alguien se conecta a WhatsApp

Lo primero que debes tener presente es que la propia app no lo permite. Para ello hay algunas apps como WhatzSeen o WazDog que, aunque no puedes encontrar en la Play Store, puedes descargar desde los enlaces que hemos indicado. Cumplen lo que prometen, avisarte cundo alguno de tus contactos se conecta. Para acceder a las mejores prestaciones, habrás de pagar por planes premium de la app, y ten en cuenta que estas apps solo están disponibles para teléfonos Android.

Además, existe la posibilidad de que WhatsApp banee o cancele tu cuenta si detecta que estás haciendo uso de estas apps, por lo que debes valorar muy bien si es algo que merece la pena. ¿No piensas que es mejor no hacer tanto caso a la vida de los demás?

En todo caso, conviene además pensar que tener absoluto control de cuándo se conecta una persona no es un sano ejercicio mental. El uso de estas apps en manos de personas que no tienen control puede derivar en situaciones de acoso, lo que supondría un grave problema. Lo mejor es tomar la vida con más calma y no estar pendiente tanto de WhatsApp. Curioso que lo digamos desde esta tribuna de tecnología, pero la mejor manera de disfrutar de ella es, a veces, alejarse un poco.

De momento, WhatsApp está a la espera de sorprendernos con una de sus funciones más esperadas, la versión para tablet, una histórica reivindicación que puede estar disponible en breve. Otra de ellas sería la posibilidad de editar mensajes o los grupos más numerosos, que también se encuentran en bandeja de salida. A medida que estas nuevas funcionalidades se incorporen, iremos avisando para que puedas actualizar la app y disfrutarlas en tu teléfono móvil.

Por lo demás, WhatsApp va a cerrar 2022 con una gran cantidad de mejoras ya implementadas, que le han permitido respirar un poco frente al aumento experimentado por Telegram. Gracias a ellas, y a la mejora en las opciones de privacidad, la app goza de una buena salud en la actualidad y se espera que así siga siendo.