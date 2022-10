WhatsApp prepara una funcionalidad que copia de Telegram (otra vez)

La aplicación WhatsApp sigue con su evolución y está aplicando cambios de manera continuada. Últimamente ha aprovechado la creciente preocupación de privacidad para reforzar esta, pero ahora ya tiene en el punto de mira y casi lista una funcionalidad que ya tiene Telegram desde hace bastante tiempo. Si no sabes cuál es, no te preocupes que ahora mismo te la desvelamos.

La función que deseamos ya en WhatsApp

Se trata, como no podía ser de otra forma, de la edición de mensajes. Uno de los grandes problemas de WhatsApp es que todavía no se pueden editar aquellos mensajes que has escrito. Si cometes un error y te das cuenta, generalmente pones un asterisco y vuelve a escribir el mensaje de nuevo.

Sin embargo, esto no es una opción válida ni aceptable en estos tiempos. Sobre todo cuando hay aplicaciones que ya lo permiten de hace tiempo, es el caso de Telegram. Lo que prepara WhatsApp es similar, si bien va a establecer un marco temporal de 15 minutos en el que se podrán editar los mensajes. Si pasado ese tiempo el usuario no lo ha hecho, ya no será posible realizar ninguna modificación.

La edición de mensajes, al igual que Telegram, sería notificada al resto de usuarios. Aparecerá junto a ese mensaje que has cambiado la propia palabra «editado».

Esta novedad, al menos para WhatsApp, todavía no tiene fecha prevista de lanzamiento. En todo caso, se estima que no tarde mucho tiempo en aparecer. A decir verdad, resulta bastante llamativo que la aplicación todavía no haya implementado esta opción con lo útil que resulta.

La edición de mensajes no solamente permite corregir algún tipo de error ortográfico pues nada, sino también poder variar por completo un mensaje si lo hemos escrito en caliente y nos hemos arrepentido. Aunque el resto de usuarios tengan la posibilidad de ver que ese mensaje ha sido editado, supone un avance muy importante.

Aunque probablemente WhatsApp hará el anuncio oficial de cuándo esta funcionalidad esté disponible, lo más conveniente es que vaya actualizando la aplicación siempre que sea posible. Así te aseguras tener la última versión. Por otro lado, nos haremos eco en estas páginas cuando ya esté al alcance de todos los usuarios.

Gracias a la edición de mensajes, evitaremos tener que volver a escribir uno correctamente o hacer la marca del asterisco. Si WhatsApp quieres seguir siendo una aplicación del primer nivel, que ya lo es, no debería tardar tanto tiempo en implementar aquellas funcionalidades que otras aplicaciones ya tienen y para las que no hacen tantos aspaviento.