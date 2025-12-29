El truco de los especialistas en electricidad para poner el nuevo modelo de enchufe sin complicaciones ni obras

Cambiar un enchufe es una tarea que puede resultar sencilla, pero que requiere algo de maña e incluso de la labor de una profesional de la electricidad. El buen funcionamiento de estos aparatos es indispensable para que el consumo mensual no se desmadre y, lo más importante, para evitar cortocircuitos que pueden desembocar en incendios dentro del hogar. Por ello, un experto en la materia ha dado una serie de trucos para cambiar el viejo enchufe de tu casa por uno nuevo.

Tener un enchufe en mal estado dentro de casa es un peligro que puede tener dramáticas consecuencias. Los estudios citan que alrededor de un 40% de los incendios domésticos se producen por un falso contacto en la toma que derrite el plástico y acaba siendo el foco de las llamas. Por eso es imprescindible cambiar el enchufe siempre que haya olor a quemado procedente de este lugar dentro de una vivienda.

Un enchufe en mal estado también puede provocar descargas al manipularlo y también puede dañar a dispositivos electrónicos de gran valor que tengas en casa. Esto también puede provocar el aumento del consumo eléctrico en una época invernal en la que la factura va elevada ya de por sí. Por ello, los expertos en electricidad avisan de que hay que cambiar el enchufe de casa siempre que haya de por medio manchas negras, marrones, salten chispas o se verifique que el enchufe esté flojo.

El truco para cambiar un enchufe

Leroy Merlin realizó hace unos meses una publicación en su canal oficial de YouTube en la que desveló algunos de los trucos necesarios para poder cambiar un enchufe en mal estado por uno nuevo. Independientemente del modelo utilizado, la finalidad siempre será la misma: conectar el cableado al enchufe siguiendo el código de colores para poder colocar el aplique.

«¿Cómo cambiar un enchufe de sitio sin obra?», reza el titular del vídeo publicado en YouTube en el que un especialista de Leroy Merlín enseña a los usuarios a cambiar de sitio el enchufe e instalar uno sin complicaciones. «Es un trabajo fácil y limpio que puedes hacer tú mismo», dice a la vez que avisa sobre que «debes tomar las precauciones habituales al manipular aplicaciones eléctricas».

Antes de ponerse manos a la obra, este operario enumera los materiales de los que hay que disponer, tales como enchufe de superficie, cables, canaletas, accesorios para canaletas, tacos, tornillos, taladro, brocas, pelacables, martillo y un falso enchufe para instalar en el existente.

El primer paso será fijar la base del nuevo enchufe. Para ello, este experto utiliza un detector de metales para que el taladro no se lleve ninguna tubería que esté detrás de la pared. Acto seguido, introduce los tacos, atornilla y aplica la nueva base en la pared. Aquí entran en la ecuación los cables, que los adaptan al mecanismo del nuevo enchufe. «Introduce cada cable de color en su sitio correspondiente», deja claro a la vez que se indica en el vídeo que el cable amarillo-verde (toma tierra) va en el centro.

Después se instalará en la base y habrá que instalar la tapa del enchufe. Acto seguido, habrá que conducir el cable hasta el enchufe original a través de una canaleta situada en la parte superior del zócalo. Hasta llegar al enchufe original, que se convertirá en uno ciego finalmente.