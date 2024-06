soundcore pega fuerte con estos auriculares de diadema

soundcore apuesta este verano por los auriculares de diadema. Estos siguen manteniendo un público muy fiel, incluso en unos momentos donde los dispositivos inalámbricos y los auriculares tipo in ear están muy de moda. Para quienes buscan una excelente calidad de sonido sin tener que pagar de más, las propuestas de soundcore, concretamente los modelos Q20i y Space One, es una opción para valorar.

soundcore, una marca de Anker Innovations, se está perfilando en el complejo mercado de audio por ofrecer productos que combinan una tecnología de calidad combinada con diseño atractivo y precios accesibles. Desde su creación, soundcore se ha comprometido a hacer accesible la alta calidad de audio a un público amplio, innovando constantemente en sus productos. Estas son mis impresiones sobre ambos modelos tras unas semanas de uso.

Características técnicas

Característica soundcore Q20i soundcore Space One Cancelación de ruido Activa híbrida (90% de reducción) Adaptativa (98% de reducción) Micrófonos de cancelación 2 internos y 2 externos Tecnología adaptativa Calidad de audio 40 mm, BassUp, alta resolución (AUX) 40 mm, LDAC, alta resolución inalámbrica Duración de batería (ANC activado) 40 horas 40 horas Duración de batería (ANC desactivado) 60 horas 55 horas Carga rápida 5 min = 4 horas 5 min = 4 horas Conexiones Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Personalización de ecualizador App soundcore App soundcore Modos de escucha ANC, Normal, Transparencia ANC adaptativo Precio 49, 99 € 79, 99 €

soundcore Q20i, ¿esa calidad por menos de 50 euros?

Estos auriculares son los más económicos de los dos analizados, pero sorprendentemente cuentan con una calidad muy alta, no solamente en cuanto audio, sino en diseño y experiencia.

Cancelación de ruido activa híbrida

Uno de los puntos fuertes del Soundcore Q20i es su capacidad de cancelación de ruido activa híbrida. Este modelo cuenta con dos micrófonos internos y dos externos que trabajan juntos para detectar y reducir el ruido externo en un 90 %. El ruido exterior o el del tráfico se atenúan de una forma más que evidente, lo que permite ofrecer una experiencia de escucha sin limitaciones.

Calidad de audio bien definida

Vuelve a repetir, es sorprendente como se escuchan los Q20i. Gracias a sus controladores dinámicos de 40 mm, estos auriculares producen un sonido muy bien definido con graves intensos, especialmente potenciado por la tecnología BassUp. Para los amantes de la música con alta calidad,, el Q20i también es compatible con audio certificado de alta resolución a través del cable AUX, lo que da muchos más detalles en cada pista.

Duración de la batería y carga rápida

La duración de la batería es otro aspecto que me ha llamado la atención. Con ANC activada, los Q20i ofrecen hasta 40 horas de uso, extendiéndose a 60 horas en modo normal. Además, con solo 5 minutos de carga rápida se pueden conseguir 4 horas adicionales de reproducción. Esta característica es especialmente útil para esos momentos en los que deseas salir con tus auriculares y has olvidado ponerlos a cargar. Un gran trabajo en este sentido.

La conexión dual es una gran ventaja

Los Q20i permiten conectarse simultáneamente a dos dispositivos con Bluetooth 5.0, facilitando la transición entre, por ejemplo, una llamada telefónica y la reproducción de música en un ordenador. Durante el tiempo que los he estado probando, he podido comprobar la comodidad de este sistema, que permite no romper en ningún momento tu rutina.

Soundcore Space One, para quienes buscan destacar

La siguiente propuesta es la de precio más elevado, pero va en sintonía en prestaciones con respecto al modelo analizado anteriormente.

Reducción de ruido a la máxima potencia

Comparado con modelos anteriores como el Q30, el Soundcore Space One ofrece una reducción de ruido dos veces más potente, especialmente eficaz para bloquear sonidos de frecuencia media a alta, incluyendo la voz humana. Esto lo hace ideal para mantener la concentración cuando hay bastante ruido externo.

Cancelación de ruido adaptativa

Estos auriculares soundcore lleva la cancelación de ruido un paso más allá con su tecnología adaptativa. Detecta y calibra automáticamente los sonidos externos y las fugas de sonido para ofrecer una reducción óptima del ruido, el 98 %, incluso si los auriculares no están perfectamente colocados en los oídos. a decir verdad, es una tecnología que ya incorpora otras marcas y que esta la toma para proponerla a su manera, pero con un excelente resultado.

Calidad de audio indiscutible

Los Space One están diseñados para ofrecer una experiencia sonora superior gracias a sus controladores dinámicos personalizados de 40 mm que admiten LDAC para audio inalámbrico de alta definición. Esto significa que pueden proporcionar hasta tres veces más detalles que los códecs Bluetooth estándar, permitiendo escuchar cada matiz de la música sin cables . A decir verdad, es algo que se nota en todo momento.

Una batería que está a la altura

En cuanto a la batería, los auriculares soundcore Space One ofrecen 40 horas de tiempo de reproducción con ANC activado y hasta 55 horas con ANC desactivado. Esto garantiza que no se interrumpa el entretenimiento durante largos viajes o jornadas que nunca se acaban.

Comodidad y diseño

El diseño de los Space One es elegante, pero sin sacrificar en ningún momento la comodidad. Las copas giratorias de 8° se adaptan fácilmente a los contornos de cualquier cabeza, y la diadema distribuye la presión uniformemente, permitiendo un uso continuo sin molestias ni sensación de pesadez.

La app soundcore los exprime

Aprovechar al máximo las posibilidades de ambos auriculares pasa por instalar la aplicación, disponible tanto para dispositivos Android como iOS. Un asunto que me ha llamado mucho la atención es que puedes realizar una prueba auditiva que va a determinar cuál es la experiencia de audio que mejor te conviene y se adapta a tus gustos. Particularmente, es un proceso muy similar al de hacerse una audiometría y finalmente, obtienes dos versiones o dos perfiles sonoros, el A y el B. Me costó bastante decantarme, lo hice por el B y eso es lo que a partir de ese momento la aplicación va a ofrecerte.

Con la aplicación soundcore, se puede personalizar el sonido usando un ecualizador ajustable, con 22 opciones predeterminadas. También permite cambiar entre tres modos: ANC, Normal y Transparencia, e incluso ofrece la opción de relajarse con ruido blanco. La aplicación, destaca por ser muy completa, dando muchísimas posibilidades a unos auriculares que ya de por sí sorprenden. La capacidad de personalizar el audio como tú desees es algo que llama la atención, y aquí está un punto por encima con respecto a otras marcas. La app es muy completa, pero lo mejor de todo es que es totalmente intuitiva y se trata de un gran complemento para los productos de esta marca.

Tengo el corazón partido

Tanto los auriculares soundcore Q20i como los soundcore Space One son opciones muy potentes, para aquellos que buscan auriculares de diadema con cancelación de ruido a un precio que se encuentra dentro de unos márgenes más que razonables. El Q20i destaca por su equilibrio entre calidad de sonido, duración de la batería y su bajo peso. Por otro lado, el Space One se centra en ofrecer una cancelación de ruido más avanzada y una calidad de audio inalámbrica superior. Por tanto, nos encontramos ante una pareja de auriculares que tienen mucho que decir y en la que en ambos casos se destaca no solo la calidad del sonido, sino la funcionalidad con la que cuentan y el combo acceso a los botones.

El modelo de precio más elevado incluye además una bolsa de tela negra de transporte, lo que siempre viene muy bien para protegerlos durante tus viajes. Por otro lado, siempre es agradable comprobar que la propuesta más económica exprime la calidad al máximo y que cada céntimo invertido tiene presencia a la hora de proporcionar la mejor experiencia. En el caso del modelo superior, se puede decir lo mismo. Es cierto que hay una diferencia para oídos entrenados, pero ambos estána un nivel muy alto. Esto va en consonancia con la filosofía de la marca, la de ofrecer una tecnología de calidad a precios al alcance de cualquiera. Los Q20i tienen un precio de 49,99 € y los Space One, de 79,99 en la web del fabricante, pero también es posible encontrarlos en Amazon. Los auriculares soundcore de diadema me han dejado una grata experiencia y sensación de boca, sobre todo, porque ambos modelos analizados brillan a gran altura, independientemente de su precio.