Boom 2 Plus, sin duda, el altavoz con espirítu 100 % verano

soundcore ha puesto a la venta su nuevo altavoz inalámbrico que cuenta con una serie de características muy interesantes. Este modelo, el hermano mayor del que ya lleva un tiempo en el mercado, el Boom 2 y que tan buenas críticas cosechado, se perfila como una de las propuestas más interesantes dentro del amplio panorama de altavoces inalámbricos. Así es el Boom 2 Plus y todo lo que trae de nuevo con respecto al Boom 2.

Boom 2 Plus: más grande y potente

El primer lugar, es interesante dejar aquí la tabla de características técnicas de ambos dispositivos. El diseño es idéntico, con la lógicas diferencias de tamaño y peso. El Boom 2 Plus puede llegar a alcanzar los 140 W de potencia, mientras que su hermano pequeño ofrece 80 W, que no es precisamente poco.

Característica Boom 2 Boom 2 Plus Nombre del Producto Soundcore Boom 2 Soundcore Boom 2 Plus Precio 129.99 euros 199.99 euros Tecnología de Graves BassUp™ 2.0 BassUp™ 2.0 Potencia Máxima 80W (estándar 60W) 140W (estándar 100W) Canal de Audio 2.1 (subwoofer y dos tweeters) 2+2 (subwoofer y dos tweeters) Frecuencia de Respuesta 45Hz – 20KHz 40Hz – 20KHz Radiadores Pasivos con LED Sí, área 4100mm² Sí, área 9100mm² Efectos de Luz 7 efectos de luz únicos 8 efectos de luz únicos Tiempo de Reproducción Hasta 24 horas Hasta 20 horas Resistencia al Agua IPX7, flotante IPX7, flotante Batería Externa Sí Sí Ecualizador Personalizado Soundcore Pro EQ Soundcore Pro EQ Conexión Multi-Altavoz PartyCast 2.0 para conectar más de 100 altavoces PartyCast 2.0 para conectar más de 100 altavoces Emparejamiento TWS Sí Sí

Boom 2 Plus, primeras impresiones

El diseño de ambos altavoces es muy particular, y escapa del típico que llevamos viendo durante tanto tiempo. Su diseño recuerda incluso al de un radio cassette portátil, pero si hay algo que llama la atención es el bajo peso que posee, ya que uno espera encontrarse con un dispositivo que no es fácil de transportar. En este caso ambos modelos son muy manejables, por lo que puedes llevarlos a cualquier lugar cómodamente.

Un asunto muy de agradecer es la facilidad de configuración, aunque con la aplicación, que se encuentra disponible tanto para Android como para iOS, exprimes el máximo de posibilidades, puedes hacerlo funcionar directamente enlazándolo mediante Bluetooth o incluso, conectando tu teléfono o tablet por si no deseas complicarte

Es interesante reseñar que el ambos ofrecen algo que siempre viene muy bien, la posibilidad de servir como batería externa. Este detalle es ideal para cuando queremos seguir reproduciendo música, pero nuestro dispositivo ya está pidiendo alimentación.

En la parte superior, debajo del asa, nos encontramos con el botón de encendido y apagado, el de Bluetooth, el de subir y bajar, volumen y pausar o reproducir una canción, además del botón de activación de los bajos. El equipo incorpora el botón Party Cast, lo que permite que la música que suene en ese altavoz lo haga también hasta en 100 altavoces diferentes de la marca. Es una manera de montarse la fiesta rápidamente y hacer que la música llegue a cada rincón. En el Boom 2 Plus, incorpora un botón extra, es con el que controlas la iluminación RGB.

Hora de hacer boom

Ambos dispositivos destacan por la calidad sonora que ofrece, lo único que diferencia uno de otro es la potencia. El Boom 2 Plus ofrece en manera estándar 100 W, pudiendo llegar a 140. El Boom 2 tiene una potencia estándar de 60 y llega alcanzar los 80. El modelo de mayor tamaño, está pensado para eventos, saber libre, fiestas en el jardín, acompañar bailes escolares… todo aquello que se nos ocurra en lo que la potencia debe jugar un papel primordial.

Pero tampoco hay que desmerecer al pequeño, que ofrece una potencia más que suficiente para casa y se atreve además para algunos recintos de exterior. Obviamente, a mayor tamaño mayor necesidades, pero sorprende la potencia sonora de este último, para lo pequeño que es.

Cuando comento que ambos altavoces tienen un espíritu totalmente veraniego, es por la razón de que han sido equipados con la protección IPX7, lo que nos hace resistente al agua. Es más, hay algo que llama muchísimo la atención y es que ambos dispositivos flotan en la piscina, por tanto, puedes utilizarlos para una fiesta acuática sin que se estropee. Es más, gracias a su juego de luces incorporado en los radiadores laterales, el verdadero espíritu party, en una piscina de noche puede proporcionar momentos impresionantes.

Realmente se ve la calidad de audio es cuando hacemos uso de la aplicación. Permite una configuración elevada a la máxima expresión. Podemos optar por la ecualización que nos proponga la propia aplicación o bien, ajustarla a nuestra manera. Así podemos sacar el máximo rendimiento de este equipo. Además, la configuración incluye que puedas jugar por completo con las luces. Si deseas crear un ambiente rompedor, apuesta por los tonos cálidos y rojizos, si apuestas por un ambiente mucho más chill, los tonos fríos son tus aliados. La aplicación permite la configuración total de ambos dispositivos y esto es de agradecer. Ocho tipos de luces diferentes, que admiten bastantes posibilidades para ajustar el ambiente a aquello que deseas.

Personalmente, no puedo poner ninguna pega a lo que ofrecen ambos altavoces en cuanto a calidad de audio. Es sencillamente impresionante, y si deseas potenciar los bajos, bastará una simple pulsación de botón y activar la función BassUp para conseguirlo. Pero no es suficiente con esto, tal y como he comentado, que tengan la posibilidad de ajustar la ecualización a tu gusto es algo que se valora de manera muy positiva. Sus 2 subwoofers y 2 tweeters se comportan de forma impecable.En el caso del Boom 2, se opta por una configuración de un subwoofer y un tweeter.

En el Boom 2 Plus podemos alcanzar 20 horas ininterrumpidas de reproducción, teniendo los barcos desactivados y el volumen al 50 %. La batería es bastante generosa, 7500 mA y además, tal y como refería anteriormente, sirve como elemento para que puedas cargar el móvil si lo necesitas. El hermano pequeño, 3100 mA. es capaz de estirar la batería en las mismas condiciones hasta cuatro horas más. En el caso del Boom 2 Plus, bastan tres horas de conexión a la corriente eléctrica para poder tener la batería al máximo de su capacidad, mientras que en el Boom 2, el tiempo se reduce en media hora.

Como hecho diferenciador, el dispositivo de mayor tamaño, incorpora una cincha ajustable para poder transportarlo cómodamente al hombro. En todo caso, el peso no es nada desproporcionado para su tamaño.

Boom 2 Plus y Boom2, ¿merecen la pena?

Soundcore se caracteriza por poner toda su sabiduría y experiencia al servicio de los productos que fabrican, y en este caso, no se trata de ninguna excepción. Por mis manos pasan gran cantidad de altavoces de características más o menos similares, y en este caso percibo que hay un plus superior en cuanto a diseño, experiencia y sobre todo, calidad de audio. Ambos dispositivos suenan demasiado bien, destacan por su increíble potencia y versatilidad. La capacidad de poder configurar el audio a nuestro gusto es algo que no todos los fabricantes incorporan, y el plus de las luces para montarte la fiesta por tu cuenta y la resistencia al agua los hacen únicos.

El precio de ambos dispositivos es el siguiente, 199 € para el Boom 2 Plus y 129 € para el Boom 2. Es cierto que puedes encontrar altavoces más económicos, pero soy de la opinión de que ambos cuestan lo que valen hasta el último céntimo. Si lo que necesitas es potencia sonora y calidad de audio, ambas propuestas son un total acierto que no deberías dejar pasar. Si a eso le unimos el bajo peso y la capacidad de poder cargar tu móvil, no hay mucho más que hablar. Tanto el Boom 2 Plus como el Boom 2 están disponibles en colores Adventure Green, Explorer Blue, y Phantom Black.