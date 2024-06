El soundcore Boom 2 Plus ya está disponible en España

soundcore, la marca de audio premium de Anker Innovations, ha lanzado en España el Boom 2 Plus, el último modelo de la serie Boom. Este altavoz portátil ofrece una impresionante salida de audio de hasta 140W gracias a su tecnología BassUp 2.0 y Active Crossover, por lo que proporciona graves profundos y un sonido equilibrado. Así es uno de los gadgets más interesantes de cara al verano, un accesorio perfecto para amenizar, momentos y experiencias.

Máximo rendimiento de audio

El Boom 2 Plus incorpora la tecnología Active Crossover personalizada, que separa las señales de alta y baja frecuencia para una mayor claridad y detalle. Con BassUp 2.0, no solo mejora la calidad del sonido, sino que también amplifica los graves. En comparación con su predecesor, el Motion Boom Plus, este modelo aumenta su potencia de 80W a 100W, alcanzando los 140W con el BassUp activado.

Luces al ritmo de la música

El diseño del Boom 2 Plus incluye radiadores pasivos con luces RGB que se sincronizan con la música. Ofrece ocho opciones de ajuste para efectos de luces, permitiendo una experiencia increíble de luz y sonido. De noche proporciona mucho juego y anima cualquier evento que organices.

Diseño resistente para aventuras

Dispone de una batería de 7500 mAh que ofrece hasta 20 horas de reproducción, carga rápida de 30 W y certificación IPX7, el Boom 2 Plus es ideal para actividades al aire libre. Su diseño robusto incluye un asa ergonómica y una correa de transporte desmontable, facilitando su movilidad. a pesar de su potencia, es un dispositivo que puede transportar fácilmente y que gracias a su certificación es totalmente resistente al agua. ¡Incluso flota en la piscina, sin que deje de funcionar ni se estropee!

Experiencia musical personalizada

La aplicación soundcore permite ajustar el sonido con un ecualizador de 8 bandas. Además, la función PartyCast 2.0 permite conectar más de 100 altavoces compatibles, y el botón TWS ofrece una experiencia estéreo auténtica. Gracias a la aplicación, disponible para dispositivos Android y iOS, puede sacar el máximo provecho de este altavoz y ajustar la música a tus necesidades.

Disponibilidad y precio

El Boom 2 Plus está disponible en Amazon y en la web del fabricante por 199,99 €, en colores negro, verde pino y azul noche. Una gama que enamora desde el primer momento que lo ves.

El Boom 2 Plus es un dispositivo que se caracteriza por su resistencia, su acertado, diseño y su facilidad para ser transportado. Pero sobre todo, por una calidad de audio y una potencia que permite animar cualquier evento que hagas en casa, atreviéndose incluso con espacios exteriores.