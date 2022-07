Qué hacer si tu móvil se calienta en la playa: consejos y soluciones

Llevarse el móvil a la playa que es algo que hacemos de manera automática. Pero no es el mejor lugar en el que puede estar, hay motivos más que suficientes para dejarlo en casa. Si eres de los que no pueden pasar sin él y notas que el móvil está muy caliente, hemos preparado una batería de consejos que pueden ayudarte a que todo vuelva a la normalidad. En la mayor parte de los casos, a tu móvil no le va a pasar nada, pero si la exposición se prolonga demasiado tiempo, algunos componentes pueden verse afectados de manera definitiva.

Móvil caliente en la playa: ¿qué hago?

No paramos de repetir desde esta tribuna que la playa no es quizás el mejor lugar para un teléfono móvil. Las condiciones ambientales no son nada amigas de la tecnología. Mucho calor, alto nivel de humedad, salinidad y agua, El combo perfecto para que cualquier dispositivo móvil pueda verse alterado.

Es cierto que los teléfonos actuales son bastante resistentes, y cuentan con protección IP que los hace muy poco vulnerables. Pero con respecto a un golpe de calor no hay todavía protección suficiente.

En la playa es muy fácil dejarse el teléfono olvidado dentro de la bolsa y que a esta comience a darle el sol. ¿Qué podemos hacer si encontramos en la pantalla del móvil una alerta de alta temperatura? No te alarmes, sigue estos pasos para que puedas recuperarlo.

Retíralo de la fuente directa de calor, en este caso el sol.

Después debes apagarlo.

Ahora quítale la funda, de esta manera el calor que hay dentro del dispositivo se disipará de manera más rápida.

Espera a que el dispositivo se enfríe.

Cuando notes que dispositivo a perdido temperatura, trata de encenderlo.

Si funciona con normalidad, es que todo está en orden. Por el contrario, si al encenderlo vuelve a salir el mensaje de alerta de alta temperatura en la pantalla, vuelve a apagarlo. No lo vuelvas a encender hasta que te cerciores que está frío.

Ahora toca vigilar el dispositivo. Puede que la exposición haya sido muy larga y haya componentes dañados. Lo más habitual es que la pantalla presente una coloración diferente o el táctil no responda adecuadamente. No queda otra que acudir al servicio técnico a efectuar la reparación.

Lo que nunca debes hacer si el móvil está caliente

Que el teléfono se haya calentado no implica que lo tengas que enfriar a toda costa. Los pasos que hemos descrito arriba son suficientes, lo más importante es retirarlo de la fuente de calor.

Nunca lo pongas delante del chorro frío del aire acondicionado y, ni mucho menos, sumerjas tu teléfono en agua porque sepas que tienes protección ante este elemento. Disipar el calor lleva tiempo, no te saltes pasos y ve poco a poco.

De esta manera podrás hacer que tu dispositivo móvil se recupere y, si eres adicto a la playa, valora la posibilidad de dejar el teléfono en casa o llevarte algún todoterreno con funciones básicas. Echa un vistazo a nuestra recomendación de teléfonos sólo para llamar, evitarás más de un problema.