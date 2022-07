Cuáles son los mejores ebooks para llevar a la playa

Disfrutar de la lectura en la playa es posible y siempre es una actividad muy enriquecedora. Para ello, nada más cómodo que escoger entre los mejores ebooks preparados para el verano, aquellos que puedes conseguir por menos de lo que piensas y que proporcionan la mejor experiencia. Si tu deseo es leer escuchando las olas, no lo dudes, esta selección de ebooks para el verano seguro que es un buen punto de partida.

Ebooks recomendables para el verano

Antes de mostrarte las mejores recomendaciones de ebooks para el verano, nada mejor que tener en cuenta algunas cuestiones prácticas. Para comenzar, un ebook para la playa o piscina ha de contar con algún tipo de protección IP, es decir, que sea resistente al agua o elementos como la arena. la protección IP es un estándar mundial que nos ofrece información muy valiosa. Si ofrece una protección mejorada, estaremos haciendo una buena compra y nos aseguraremos que no habría problemas con la humedad. No es conveniente llevarse un ebook sin protección IP a la playa, ya que no tardará en presentar fallos.

Igualmente, más que el tamaño de la pantalla, que esta cuente con un brillo adecuado nos hará disfrutar mejor de la lectura, Debemos exigir al menos una resolución de 300 ppp, ya que la playa es un ambiente de mucha luminosidad.

Aunque es muy común que los ebooks cuenten ya con WiFi, esto no debe ser determinante, ya que en la playa no vamos a disponer de él. Mejor llevar los libros cargados de casa y zambullirse de pleno en el placer de la lectura playera. Vamos entonces con ñas mejores recomendaciones para leer en la playa o piscina.

Kobo Libra H2O

Nos encontramos con un ebook excelente, Kobo solo hace productos de calidad contrastada y este ejemplar es una buena muestra de lo que puede llegar a hacer. Con una pantalla de siete pulgadas y resolución HD, cuenta con la ventaja de poder utilizarse tanto en formato vertical como horizontal. Cuenta con capacidad para más de 6000 libros, su memoria interna es de 8 gigas, y quizás una de las ventajas más interesantes con las que cuenta es que su peso no hace que sea incómodo a la mano. Este libro tiene un precio aproximado de 245 € en Amazon, y aunque haya propuestas más económicas, este es un producto de una calidad muy alta.

Kindle Oasis

Esta propuesta es de muy alta calidad, y es el mejor libro electrónico que hasta el momento ha lanzado Kindle. Se trata de un producto como una pantalla de siete pulgadas, resolución de 300 ppp, Wi-Fi y protección IPX8. Es capaz de soportar una inversión hasta 2 m de profundidad durante 60 minutos. Cuenta con una gran batería que le permite ofrecerte todas sus prestaciones sin que tengas que recurrir a menudo al cable de carga. Permite ajustar la luz de la pantalla a las condiciones atmosféricas, por lo que siempre te garantiza la mejor calidad a la hora de leer. Además, con las tipografías exclusivas de Kindle, se facilita muchísimo la lectura. Un dispositivo que tiene un precio de 279 € para la versión de 32 GB, aunque la de 8GB es más económica, pero que bien merece la pena.

Kobo Clara HD

Finalizamos con otra propuesta de Kobo, que cuenta con pantalla de alta definición de 6″ y 300 ppp. En este caso, la pantalla es de menor tamaño a los dos modelos anteriores, pero si no suponen un conveniente, será de gran ayuda a la hora de guardarlo en el bolso de la playa o piscina. Pero el fabricante ha desarrollado un modelo compacto, con una pantalla capaz de adaptarse a cualquier tipo de condición de luz, resistencia al agua y una memoria interna de 8GB. Puedes escoger entre más de 50 tamaños y 12 tipos de fuente, con la posibilidad de usar márgenes ajustables. Por tanto, una buena compra que se complementa con una batería que dura semanas con un uso estándar Y que puedes comprar en Amazon por 158 €.

Cualquiera de estas tres propuestas es perfectamente válida para el verano. Unos ebooks voy a tener en cuenta y que van a proporcionarte en entretenimiento perfecto en tus días de playa o de piscina. Cuesta muy poco seguir con tus hábitos de lectura habituales durante las vacaciones.