Me he tirado a la piscina con el móvil, ¿qué hago?

Con la llegada del verano, la temporada de playa y piscinas comienza. Lanzarse al agua sin haber comprobado que el teléfono sigue en el bolsillo del bañador es más habitual de lo que pensamos. O que, por cualquier circunstancia, nuestro móvil acabe sumergido es algo que no debemos descartar si somos un poco descuidados. ¿Cómo has de actuar en estos casos? Vamos a proporcionarte las pautas para que puedas actuar de manera consecuente y saber qué debes hacer si tu móvil se ha mojado.

Mi móvil se ha mojado, ¿qué hago?

Pues depende de muchos factores, pero el principal es que conozca previamente si tu dispositivo cuenta con algún tipo de protección IP. Este estándar mundial es el que nos indica si nuestro teléfono aguanta sumergido y cuánto tiempo puede estar a cierta profundidad.

Lo más habitual es que los teléfonos de gama media alta cuenten con protección IP 67 o IP 68. En el primer caso, tu teléfono sumergido a 1 metro de profundidad durante 30 minutos. Si cuentas con IP 68, aguanta de manera continua en el agua. Por tanto, si el teléfono cae en la piscina, lo normal es que nos demos cuenta de manera inmediata. Sácalo con tranquilidad, apágalo y secarlo con la toalla.

Tu teléfono no debe haber sufrido ningún tipo de daños. Si tienes algún tipo de duda sobre el grado de protección de tu teléfono, una rápida búsqueda en Google te sacará de dudas, o bien, echa un vistazo al manual de usuario. Si sabes que tu teléfono no cuenta con esta protección, la manera de actuar correcta es la siguiente, aplicable además en todos los casos.

La rapidez es fundamental cuando un móvil cae el agua, así que sácalo lo antes posible y apágalo inmediatamente. Quítale la funda y sécalo con algo que tengas a mano, cuanto menos tardes en hacerlo mayores posibilidades habrá de éxito.

El sistema de meter el teléfono en arroz para que absorba la humedad no se ha perfilado como un buen método en el caso de una inversión prolongada. Si el teléfono presenta alguna mojaduras, quita la funda, desmonta todo lo que puedas, aunque cada vez es más difícil porque los teléfonos suelen venderse de una sola pieza, e introdúcelo en un cuenco con arroz siempre y cuando hayas metido antes el dispositivo en una bolsa hermética. Déjalo un mínimo de 24 horas, sácalo y comprueba que funciona. Si tienes en casa un gato, no lo dudes, sustituye el arroz por la arena que utilizas para tu animal. Aunque si no tienes gato, ya estás tardando en bajar al supermercado.

Un error muy recurrente es el de emplear el secador de pelo.

Nunca es una buena idea hacerlo, y mucho menos, con aire caliente. Tampoco lo dejes al sol, los componentes interiores podrían dañarse. Entonces, ¿cómo continuar y posibilitar que el teléfono sobreviva?

Un sistema que funciona

Una de las soluciones más eficaces para tratar de recuperar tu móvil es sumergirlo en alcohol. Sí, has leído bien. Baja a la farmacia y comprar una botella de alcohol de máxima pureza, mejor si es isopropílico. Si el teléfono cuenta con partes que pueden ser retiradas, como algún tipo de carcasa, quítasela. Por unos 6 euros que es lo que vale el alcohol puedes tener la solución perfecta.

Por supuesto, la funda debe haber ido fuera desde el primer instante en el que lo has sacado del agua. Llena un recipiente en el que quepa tu teléfono con el alcohol y deja sumergido el teléfono hasta un máximo de unos 5 minutos.

Sácalo y colócalo sobre un papel absorbente. El alcohol comenzará a evaporarse de manera muy rápida, y pasados unos minutos no habrá quedado ni rastro. Por seguridad, frota con papel absorbente toda la superficie del teléfono y cruza los dedos.

Si el alcohol ha obrado el milagro, tu teléfono volverá a funcionar, aunque no es descartable que presente algún tipo de fallos. El más habitual es que haya quedado algo de agua en la lente de la cámara y a partir de ese momento las fotos salgan borrosas.

El móvil se ha mojado en la playa o en un pantano

Habrás de actuar de la misma manera, pero el agua de mar es prácticamente letal para un dispositivo por la gran cantidad de minerales que lleva disueltos. En el caso de un pantano o de agua estancada ocurre lo mismo. Previamente a todo lo que te hemos contado, habrás de pasar el teléfono por agua corriente y limpia, y así tratar de retirar cualquier tipo de depósito.

¿Y la garantía?

En el caso de que tu teléfono no sea resistente al agua y cuente con garantía, es mejor que no intentes mandarlo al servicio técnico. La razón es muy sencilla, los teléfonos tienen con unos testigos que cambian de color al contacto con el agua, por lo qué la garantía quedará totalmente anulada y el fabricante o servicio técnico no va a reparar el teléfono por una imprudencia.

Hay personas que, sin haber sumergido el teléfono, se encuentran con que empieza a fallar y lo envían al servicio técnico. Este rechaza la reparación porque los testigos están marcando un daño por agua y ellos juran y perjuran de que no lo han sumergido. No hace falta que un teléfono se moje para que los testigos cambien de color y marquen humedad.

Basta con meterse con él en el cuarto de baño mientras te duchas para que, poco a poco, el vapor humedecido vaya haciendo de la ssuyas. Así puedes actuar para tratar de salvar un móvil mojado, pero la mejor recomendación es tenerlo apartado de la tentación y comprobar bien los bolsillos antes de lanzarse al agua.