Filtran los colores y el tamaño del nuevo iPhone 14: la gran novedad que llega

Como todos los años, septiembre será el mes en el que conoceremos que ha preparado Apple con el nuevo iPhone 14. Nos queda, por tanto, un largo trecho de rumores y filtraciones hasta que veamos de manera definitiva qué es lo que la marca de Cupertino ha terminado diseñando. Una de las novedades para la edición de 2022 tiene mucho que ver con un acabado que hará del iPhone 14 un modelo codiciado y que puede dar motivos algunos usuarios de Android a pasarse a este fabricante tan particular.

Lo que traerá el iPhone 14

Por el año 2013, con el lanzamiento del iPhone 5s, cuando Apple tuvo la gran idea de presentar incorporar a su gama de colores un vistoso dorado con toques achampañados. Este modelo fue un auténtico éxito y era bastante complicado conseguir, dada la alta demanda. Para el nuevo iPhone 14 se espera que Apple incorpore este color, si bien con un tono algo más oscuro. Un verdadero guiño a un modelo de éxito que seguro que vuelve a ser muy demandado por parte de los clientes de la compañía.

El iPhone 14 será aparentemente similar en diseño, aunque puede que nos encontremos con novedades interesantes. Por un lado, la famosa muesca que tan objeto fue de crítica desaparecería, pero no de manera completa. En su lugar, habría un pequeño hueco en forma de píldora, bastante más discreto que en la actualidad. Pero Apple no ha conseguido en 5 años hacer la muesca notablemente más pequeña, ya lo consiguió el año pasado con el iPhone 13. La aparición de la misma se dio en el iPhone X de 2017, y no era un capricho, simplemente es el módulo que incorpora el sistema de reconocimiento biométrico que permite funcionar al Face ID.

Apple lanzará cuatro modelos diferentes de iPhone 14, pero los modelos Pro serán notablemente mejores que los que no llevan esto disminución. Por ejemplo, el sensor de la cámara de los modelos pro alcanzará los 48 Mpx y estos modelos también tendrán el chip biónico A16. Así que tendremos una gama bien diferenciada dentro de la propia serie 14, algo que está siendo bastante criticado por parte de la comunidad tecnológica y de diversos analistas. El sistema de cámaras traseras del iPhone 14, formado por tres lentes, parece ser que quedará totalmente a nivel del cuerpo del teléfono, no como está pasando desde el iPhone 11 de 2019.

Por otro lado, este año parece que ya será el último del conector Lightning, que terminará dando paso por imperativo legal al estándar USB-C. También existen algunos rumores que indican que el iPhone 14 ya no tendría tarjeta SIM física, solamente e SIM. Este rumor parece que no tendría demasiado recorrido, ya que no todos los operadores en España ofrecen este formato de tarjeta electrónica, por lo que tendría que incorporarlo de aquí a septiembre, cosa que parece bastante improbable. En todo caso, a medida que vaya avanzando la temporada veraniega podremos comprobar cómo estos rumores van terminando de tomar forma o simplemente se desechan. El iPhone 14 parece que ya podría haber entrado en fase de producción en la fábrica china de Foxconn.