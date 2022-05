Atención: estos son los móviles en los que dejará de funcionar WhatsApp

La aplicación de mensajería más popular del mundo ha puesto fecha de finalización al uso de este popular programa en algunos dispositivos móviles de la marca Apple. Será a partir del mes de octubre cuando tener instalado iOS 12 se convierta en un requisito indispensable para poder utilizar la aplicación. Es decir, si todavía estás usando un iPhone 5 o un iPhone 5c, durante estos meses que quedan hasta octubre habrás de hacer planes para cambiarlo si quieres usar WhatsApp..

WhatsApp en el iPhone: actualiza o muere

Para aquellas personas que todavía están utilizando dispositivos del año 2012 o 2013, como es el caso de los modelos anteriormente mencionados, no será posible utilizar esta aplicación. La razón es muy simple, cada vez necesita demás requisitos de software para poder funcionar, y a partir de ese momento, solamente podrá utilizarse con iOS 12. Aquellas personas que tengan un iPhone 5s podrán seguir utilizándolo.

Pero tampoco conviene generar demasiada alarma, ya que, tanto el iPhone 5 como el iPhone 5c, que precisamente no tuvo demasiado éxito, son modelos que seguramente no sean ya utilizados por demasiadas personas. A favor de la marca de la manzana mordida conviene decir que el soporte que proporciona a sus dispositivos móviles es probablemente el mayor nunca visto para un teléfono.

El iPhone 5s, que en septiembre cumplirá 9 años, es un dispositivo totalmente operativo, y que todavía recibe actualizaciones. Por tanto, aquellas personas que piensan que comprar un iPhone es una mala inversión hay que decirles que están equivocadas. Ningún otro móvil de la competencia es capaz de estar funcionando sin problemas hasta 9 años más tarde. La obsolescencia programada en el caso de los de Cupertino es algo que tratan de mantener alejado.

¿Qué iPhone elegir en octubre?

Quién es todavía utilicen dispositivos antiguos y quieran seguir utilizando la marca de Cupertino, pueden aprovechar esa imposibilidad de seguir utilizando WhatsApp en octubre para cambiar de iPhone. El 13 de septiembre será presentado el iPhone 14, que implica una gama muy amplia de teléfonos. Visto lo visto, y viendo el soporte que Apple ofrece, se trata de una compra muy inteligente.

Pero si no deseas gastar demasiado dinero en un iPhone, puedes comprar el iPhone SE de tercera generación, un dispositivo que se ha visto muy capaz y que tiene un precio bastante comedido para ser de esta marca.Así que, si has conseguido seguir utilizando el mismo teléfono durante 10 años, pon el mes de octubre en el calendario para realizar el cambio, ya que no podrás utilizar WhatsApp en tu iPhone desde esa fecha.