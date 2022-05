Podrás salirte de un grupo de WhatsApp sin que nadie se entere

¿Cuántas veces has deseado salir de un grupo de WhatsApp y no lo has hecho por reparo? Sí, la app es muy chivata en este sentido y cuando alguien abandona un grupo, el resto de participantes es notificado de esa hecho. Algo que incomoda. Salir de un grupo de WhatsApp no debería suponer un problema, tan sencillo como decir que te marchas y ya está. Pero hay momentos en los que no es así, dando como resultado permanecer en un grupo en el que no deseamos estar. Pues esto puede tener los días contados.

Salir de los grupos de WhatsApp a la brava

El portal especializado en WhatsApp ha compartido una captura de pantalla en la cual se muestra que al abandonar un grupo, sólo los administradores serán los que los sepan. Esto daría vía libre a poder hacer mutis por el foro y salir de ese grupo que se creó para una barbacoa allá por el año 2017 y que sigue activo. El problema podría ser que, en muchos de estos grupos, todos los miembros son los administradores.

Pero como no es lo habitual, esta opción sería muy bienvenida para dar carpetazo a esas formaciones que no nos están aportando nada. Parece ser que la creación de esta funcionalidad tendría que ver con la llegada de las Comunidades, una nueva posibilidad de la que ya te hablamos y que puede suponer una pequeña revolución en la app verde.

Como has apreciado en la captura de pantalla, está realizada WhatsApp escritorio y en una versión beta. La función seguramente se lanzará en WhatsApp beta para Android y para iOS en un plazo de tiempo que todavía es indeterminado. Pero ya sabemos que esta función está en desarrollo en WhatsApp escritorio y que seguramente vaya a materializarse en un futuro para todos los usuario en la app móvil de iOS y Android.

No cabe duda de que la nueva funcionalidad de abandonar un grupo de WhatsApp sin que nadie se entere podrás ayudar a que te quites de en medio todos aquellos grupos que no te están aportando nada. Aunque tampoco es para echarse las manos a la cabeza, siendo cortés y educado, abandonar un grupo de WhatsApp para siempre no ha de suponer ningún problema. El peso que te quitas de encima al hacerlo merece la pena, y limpiar tu aplicación de grupos innecesarios supone un sano ejercicio que debes practicar de cuando en cuando.