WhatsApp es la app que más récords bate. Es la más utilizada y la que tiene mayor número de usuarios y además, proporciona una gran cantidad de opciones. Desde el pasado año comenzó una vorágine de actualizaciones que le ha llevado a permitir reproducir los audios en segundo plano o el envío de imágenes de un solo uso.

Pero hoy queremos desvelarte una manera de saber cuántas personas han visto tu estado de WhatsApp. Como sabrás, la aplicación te dice qué contactos los han visto, pero no el número de veces que lo han hecho. Toma nota porque habrás de descargar una de las aplicaciones vitaminadas que permiten llevar mucho más allá las funcionalidades de WhatsApp. No es otras que WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus te lo dice todo

En primer lugar, deberás desinstalar la aplicación normal de WhatsApp. Para que WhatsApp Plus funcione no ha de estar la app nativa. Quizás uno de los inconvenientes es encontrar un buen enlace en el que descargar WhatsApp Plus, ya que al no tratarse de una aplicación oficial de la compañía, no está en la tienda de aplicaciones de Google.

Te recomendamos que utilices este enlace, ya que se trata de un sitio totalmente verificado y con el que podrás realizar la descarga e instalación sin problemas. El archivo que se descarga tiene la extensión .apk y Android puede tratarlo a veces de una manera algo especial. Si te solicita que habilites la instalación de archivos de Orígenes Desconocidos, puedes hacerlo sin ningún inconveniente. Si no lo haces, WhatsApp Plus no podrá instalarse.

Una vez que la aplicación está instalada, comprobarás que su uso es prácticamente igual y que no hay diferencias notables a la hora de ponerse manos a la obra. Pero es cierto que esta aplicación totalmente vitaminada permite saber cuántas veces un contacto ha visto tu estado. Justo lo que quieres.

Para hacerlo, visita la zona en la que aparecen los estados y verás un número al lado de cada contacto. Esas son las veces que esta persona le ha dado por ver lo que has publicado. ¿A que es curioso?

El uso de estas aplicaciones es bastante común entre personas que utilizan el sistema operativo Android y desean ir algo más allá. Sin embargo, se comentó en su momento que WhatsApp podría inhabilitar las cuentas que utilizasen este tipo de aplicaciones. De momento no se ha dado ningún caso de ningún usuario al cual se le haya inhabilitado la cuenta o haya sufrido algún tipo de problema con su dispositivo.

Por tanto, si quieres conocer cuántas veces una persona ha visto tu estado, lo mejor es que te decantes por instalar WhatsApp Plus en tu dispositivo Android y así poder salir de dudas.