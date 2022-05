La novedad que llega a los grupos de WhatsApp y que promete ser fuente de conflictos

Que levante la mano quien no esté en ningún grupo de WhatsApp. Estas formas de comunicación resultan altamente efectivas, si bien para muchos usuarios causan pavor. Si no existen unas normas claras, el contenido se mezcla y se pueden terminar desvirtuando las conversaciones. Una de las novedades que va a implementar WhatsApp tiene mucho que ver a la hora de poner orden en sus grupos. Sin embargo, aunque bien utilizada es una magnífica medida, puede ser polémica. Contamos todo lo que sabemos sobre la nueva funcionalidad que se espera para los grupos de WhatsApp y que será implementada en breve.

Los grupos de WhatsApp a raya

Los grupos de WhatsApp permiten tener tantos administradores como se desee, pero lo habitual es que sean varias personas las que se encarguen de las tareas de poner un poco de orden en el grupo. Es una costumbre muy habitual que en un grupo todos sean administradores. Por ejemplo, en el del cole de tus hijos.

La nueva funcionalidad que va a estar presente en los grupos de WhatsApp no es otra que dar potestad a los administradores para que puedan borrar mensajes de cualquier usuario. Muchas veces nos ha pasado, alguien, sin el debido tacto, respeto, o bien saltándose las normas no escritas de un grupo, ha compartido algún tipo de información de mal gusto o poco relevante.

Si queremos que ese mensaje desaparezca, debemos hablar con quien lo ha colgado Y pedirle que lo elimine, pero es algo que a veces no tiene ningún tipo de efecto. En primer lugar, porque el administrador no se siente con potestad para hacerlo, y segundo, porque puede que el usuario que ha puesto el mensaje de vida que está bien y que no ha de ser eliminado. Pero a partir de ahora, los administradores podrán eliminar ese contenido sin ningún tipo de problema.

Una función que, bien utilizada, servirá para dejar claro que hay ciertos contenidos que no deben ser compartidos en ese grupo. Pero lo mejor de todo es que la eliminación de este mensaje no se realizará de manera anónima. Una vez que alguno de los administradores haya borrado un mensaje de otro participante, verás un mensaje en la aplicación en el que se indica ya no solo que el mensaje ha sido eliminado, sino quién se ha encargado de hacerlo. De esta forma, se sabrá en cada momento quién es el administrador que ha borrado un mensaje. De esta forma, los grupos de WhatsApp, sobre todo aquellos en los que no hay normas, pueden comenzar a respirar algo mejor.