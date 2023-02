No hagas esto al cargar tu teléfono móvil, puedes degradar la batería

Cargar la batería de nuestro teléfono móvil es una de las cosas que, como norma general, hacemos mal. Esto tiene como resultado que se degrade antes de lo debido y no ofrezca la mejor experiencia. Siempre hay algunas hábitos que puedes llevar a cabo para hacerte la degradación de la batería no sea tan alta.

Cargar bien la batería de tu móvil

Quita siempre la funda

Sabemos que puede resultar algo engorroso, pero lo ideal es cargar la batería de nuestro teléfono móvil sin la funda. Esto responde a dos cuestiones: la primera es que la carga de batería siempre genera calor, y si la funda está puesta este no se disipa correctamente. La segunda, es que hay fundas de teléfono que no están correctamente diseñadas y con las que tenemos que hacer más presión de la adecuada para introducir el conector de carga. Esto daría como resultado que con el tiempo este conector nos diese la mejor respuesta. Cuesta muy poco quitar la funda a la hora de cargar tu teléfono, responde a cuestiones prácticas.

No te obsesiones con las cifras

Tener activado el porcentaje de batería restante que el teléfono móvil siempre es muy útil. Cuántas veces hemos apurado a que el dispositivo estuviese al 2 % para comenzar a cargarlo y nos ha invadido una sensación de grandeza y alivio a partes iguales. Pues esto no es lo deseable. Lo ideal es realizar periodos de carga más cortos y que se encuentren siempre por encima del 20 %. Todos los teléfonos móviles indican este porcentaje ya con el color rojo, así que cuando llegues a él o poco antes de que esto ocurra, pon el teléfono a cargar. No es necesario que llegues al máximo, bastará con quitarlo al 80 %. Los ciclos de carga de esta manera no van a dañar la batería. Además, seguramente te habrás fijado que cuando se sobrepasa el 90 % de carga al teléfono le cuesta más tiempo completar todo el proceso. No te obsesiones con la cifra, desenchufa tu teléfono sobre el 80 %.

No abuses de la carga rápida

A no ser que tengas prisa, lo mejor es que cargues el teléfono con un cargador estándar. Si tu teléfono tiene cargador incorporado, cosa que Apple ya no hace, utilízalo. Merece la pena, ya que meter la carga a una velocidad tan alta de manera continua puede no ser beneficioso. Incluso si trabajas delante de un ordenador, no es mala idea que lo pongas a cargar desde el conector USB. , por supuesto, utilizar siempre accesorios certificados y de buena calidad, si tienes este tipo de accesorios del bazar y te han costado un euro, no vas hacer nada bueno por tu teléfono.

Estos tres sencillos trucos para cargar la batería de tu móvil, pueden hacer que la vida útil de esta consiga alargarse. Es la parte de un teléfono que se degrada con mayor rapidez, por lo que merece la pena aplicar estos hábitos para cuidarla.