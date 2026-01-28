Motorola renueva su gama media con cuatro nuevos moto g pensados para el uso diario

Motorola arranca 2026 reforzando una de sus familias más reconocibles con el lanzamiento de cuatro nuevos smartphones moto g. La compañía presenta los moto g77 5G, moto g67 5G, moto g17 power y moto g17, una renovación que busca cubrir distintos perfiles de usuario manteniendo una misma idea de fondo: móviles equilibrados, fáciles de usar y con especial atención a la autonomía, la cámara y el consumo de contenido.

Cuatro modelos para cubrir distintas necesidades

El moto g77 5G se sitúa como el modelo más completo de esta generación. Es el primero de la familia en integrar una cámara principal de 108 mpx con zoom 3x sin pérdida, pensada para quienes buscan un plus en fotografía sin dar el salto a gamas más caras. A esto se suma una gran pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, con desplazamientos fluidos y alto brillo, orientada a disfrutar de vídeo, juegos y redes sociales.

Justo por debajo aparece el moto g67 5G, que mantiene un planteamiento muy equilibrado. Su cámara principal de 50 mpx con sensor Sony LYTIA 600 está pensada para ofrecer buenos resultados en todo tipo de situaciones, mientras que comparte con el g77 la pantalla AMOLED de gran tamaño y una construcción reforzada frente al polvo y las salpicaduras.

Los moto g17 power y moto g17 están claramente enfocados al uso cotidiano. Ambos apuestan por una cámara principal de 50 mpx y una frontal de 32 mpx, una cifra poco habitual en este rango de precios. La diferencia clave entre ambos está en la batería: el g17 power sube hasta los 6000 mAh, mientras que el g17 se queda en 5200 mAh, suficiente para completar una jornada sin preocuparse por el cargador.

Fotografía pensada para diario

Motorola ha puesto el acento en facilitar la experiencia fotográfica. Los nuevos moto g incorporan funciones inteligentes que ayudan a obtener mejores resultados sin necesidad de ajustes manuales, como modos retrato más precisos o capturas automáticas cuando detectan sonrisas. El objetivo es claro: que hacer una foto rápida, un retrato o una imagen para redes sociales sea sencillo, incluso para usuarios que no quieren complicarse con configuraciones avanzadas.

Pantallas grandes y experiencia multimedia

La experiencia visual gana peso en esta generación. Los moto g77 y g67 destacan por su panel AMOLED de gran tamaño, con una tasa de refresco elevada que se nota al desplazarse por menús, aplicaciones o juegos. Son móviles pensados para consumir contenido durante largos periodos, tanto en casa como en exteriores.

En el caso de los moto g17, Motorola apuesta por pantallas Full HD+ equilibradas, que cumplen bien en nitidez y brillo para un uso diario prolongado. A esto se suma un sistema de sonido estéreo con mayor potencia, orientado a vídeo y música sin necesidad de auriculares.

Autonomía como seña de identidad

La batería sigue siendo uno de los grandes argumentos de la gama moto g. El moto g17 power es el más ambicioso en este apartado, pero todos los modelos están diseñados para llegar al final del día sin problemas, incluso con un uso intenso. La carga rápida permite recuperar varias horas de autonomía en pocos minutos, un detalle práctico para quienes usan el móvil como herramienta principal durante toda la jornada.

Diseño cuidado y software sin complicaciones

En diseño, Motorola mantiene su apuesta por acabados con textura suave tipo cuero, colores desarrollados junto a Pantone y una sensación en mano que busca diferenciarse dentro de la gama media. En los modelos superiores se añade resistencia al polvo y salpicaduras, pensada para el uso real del día a día.

Todo ello se apoya en una experiencia de software limpia, con funciones de seguridad integradas, gestos clásicos de la marca y herramientas inteligentes que facilitan búsquedas rápidas o la interacción con el contenido en pantalla.

Precios y versiones disponibles

Motorola ha confirmado los siguientes precios para sus nuevos smartphones: