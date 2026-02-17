Adiós a los enchufes de siempre: su sustituto es mucho más cómodo, económico y no necesita obras

La tecnología avanza a pasos agigantados y la ciencia también ha llegado para introducir nuevos avances en lo que tiene que ver con los enchufes. Los enchufes tradicionales han dejado paso a los nuevos eléctricos modulares e inteligentes que suponen todo un avance en lo que tiene que ver con la conectividad dentro del hogar y algo más importante: la seguridad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre estos nuevos aparatos que han llegado al mercado.

Los enchufes son una parte indispensable dentro de un hogar y en 2025 aún más, en la época de la conectividad en la que siempre se acude a este elemento para cargar un teléfono, por ejemplo. El buen estado de los enchufes de una vivienda es imprescindible para no pagar de más en la factura de la luz y también por motivos de seguridad. Porque las conexiones sueltas o los cables desgastados pueden ocasionar cortocircuitos que pueden derivar en un incendio.

Un enchufe en mal estado también puede dar lugar a una descarga eléctrica que puede desembocar en daños graves para las personas o incluso también para los electrodomésticos, suponiendo un alto coste para los usuarios. Por ello, a medida que ha evolucionado la tecnología, también se han desarrollado mejores enchufes que aportan numerosas ventajas en materia de eficiencia energética, seguridad o diseño.

Así son los nuevos eléctricos modulares

Los nuevos enchufes que están de moda y puedes encontrar en multitud de lugares, en tiendas físicas o a través de internet (te puede resultar más barato), son los nuevos enchufes eléctricos modulares. Estos enchufes, que se pueden fijar con adhesivos o tornillos algo más pequeños, tienen una fácil instalación: sólo será necesario colocar la base, conectar los cables, que nunca estarán a la vista, y colocar el módulo, en el que incluso puedes introducir un conector USB para conectar los teléfonos móviles.

Así que para conectar estos enchufes a las tomas eléctricas no tendrás que realizar ningún tipo de reforma, pudiéndose colocar en cualquier parte de la casa. Y lo más importante, estos enchufes eléctricos modulares son una oda a la seguridad, ya que incorporan medidas avanzadas como seguros contra niños, sistemas contra sobrecargas o interruptores integrados, según informa ComputerHoy en un artículo publicado en su página web.

Estos nuevos aparatos también permiten añadir puertos USB, interruptores inalámbricos en el caso de las persianas eléctricas, por ejemplo, o incluso variadores de luz para reducir o aumentar la fuerza de la electricidad dentro de una habitación. Otra de las grandes ventajas tiene que ver con el diseño, ya que estos enchufes modulares pueden casar perfectamente con el estilo de tu domicilio.

La introducción de este aparato también puede tener consecuencias positivas a nivel de gasto, ya que incorporará una mejor eficiencia energética que notarás en la factura de la luz. O al menos simplemente bastará con no perder dinero con un enchufe en mal estado que está provocando un mayor consumo de luz.