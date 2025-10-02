Amazon te lo pone fácil para tener un hogar inteligente con este chollazo: Echo Spot rebajado un 47%

Si quieres dar un salto más hacia la domótica en casa, no te basta con tener bombillas inteligentes o electrodomésticos con internet, necesitas un centro para controlarlo todo, y el Amazon Echo Spot es perfecto para eso. Ahora mismo está rebajado a menos de 50 €, y hace tanto de altavoz como de despertador inteligente, con pantalla integrada, con Alexa y con infinidad de Skills con las que puedes hacer de todo, desde jugar hasta informarte. Y solo usando tu voz.

Un altavoz smart que usa la mejor tecnología de Amazon para el hogar y con el que podrás organizar miles de rutinas para automatizar tu casa. Es el aparato perfecto para disfrutar de las ventajas reales de la domótica sin hacer un gasto disparatado.

Por qué lo recomendamos

La calidad de sonido es muy alta y sus altavoces muy potentes, ideal para poner música.

Puedes programar rutinas con Alexa para despertadores, hilos musicales, luces y mucho más.

La pantalla se ve muy nítida y además es personalizable con distintos colores y esferas.

Permite controlar otros dispositivos inteligentes a través de su pantalla o usando tu voz.

Comprar en Amazon por ( 94,99 € ) 49,99 €

Amazon Echo Spot

El Amazon Echo Spot es justo lo que necesitas si quieres terminar de abrazar la domótica en casa. Es como un pequeño asistente personal con el que puedes controlar todos los dispositivos inteligentes y conectables de tu hogar, desde luces hasta electrodomésticos o enchufes. Además, te permite acceder a miles de funciones extra con las Skills de Alexa, y solo tienes que hablarle para hacer lo que quieras, desde programar un despertador hasta consultar la actualidad o llamar a quien quieras. Lo hace absolutamente todo y, para colmo, es un altavoz de música realmente potente.

Fácil de configurar, con un diseño muy moderno y adaptable a cualquier estancia, es el tipo de gadget que no puede faltar en hogares modernos. Te facilita el día a día con las rutinas configurables, hace de centro de domótica y te permite automatizar tu hogar con suma facilidad.

Esto opinan quienes lo tienen

La valoración general de este altavoz inteligente es muy elevada. De hecho, tiene una nota media de 4,5 sobre 5 con más de 12.400 reseñas. Puedes leer algunas a continuación:

«La pantalla es útil si lo utilizas como despertador en el dormitorio, además por la noche se atenúa considerablemente el brillo para que no resulte molesto.»

«Tenía dudas y realmente me parece una gran inversión. Sobre todo porque ahora puedo dejar el móvil de noche y porque linkearlo con la luz inteligente es espectacular.»

«Muy buen producto, la calidad de sonido del altavoz es espectacular, tiene unos bajos que parecen de HI-FI. Fácil de configurar y usar.»

Cómpralo ya y, si tienes cuenta de Amazon Prime, podrás tenerlo en casa en un plazo máximo de 24 horas y con el envío totalmente gratuito. ¡A por él!

