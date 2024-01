Color Pantone: cuál es el de este año y cómo se elige

Cada año, Pantone Inc, la empresa creadora del Pantone Matching System, un sistema de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas, establece cual es el color Pantone que se llevará durante el año. Vamos a conocer cuál es el de 2024 y de qué forma se elige. Además de muchos otros colores que han sido moda y reconocidos por esta empresa a lo largo de otros años.

Cuál es el color Pantone de este año 2024

Es el Pantone 13-1023 Peach Fuzz, un melotocón refrescante que queda siempre bien tanto en vestuario como en decoración en casas y oficinas. Según la empresa, lo han escogido porque refleja nuestro deseo de cuidar de nosotros y de los demás. Es un tono melocotón suave y aterciopelado cuyo espíritu envolvente enriquece la mente, el cuerpo y el alma.

“Buscábamos una tonalidad que expresara nuestro deseo innato de cercanía y conexión, así que escogimos este radiante color que rebosa calidez y elegancia moderna. Es un color que despide empatía, nos arropa en un abrazo que casi podemos sentir y aúna con toda naturalidad lo juvenil con lo imperecedero”, según expresa, Lee Eiseman, Executive Director, Pantone Color Institute™.

Por qué se ha decidido este color

Como vemos, cada color se piensa y se establece por algo cada año, no es casual. En este caso, y según la empresa que lo elige, Peach Fuzz 13-1023 es una tonalidad melocotón que evoca sinceridad y ternura, y transmite un mensaje de cariño y de compartir, de comunidad y de colaboración. Peach Fuzz 13-1023 es reconfortante y fomenta la paz interior y el bienestar, y estimula todos los sentidos, ya que nos hace percibir su tactilidad y nos envuelve en su calidez.

Lo han escogido entonces por muchas razones y especialmente porque en periodos de inestabilidad, como los que atravesamos en general, es cuando crece más la necesidad de cuidar y de tener empatía y compasión, así como de imaginar un futuro que traiga más paz. Se quiere entonces cuidar de nuestro interior y buscar momentos de calma, creatividad y conexión con otras personas en medio del ajetreo de la vida moderna.

Con ello se busca la calidez y la tranquilidad de estar con amigos y familiares, o simplemente de dedicar tiempo a cuidar de nosotros mismos. Centrado en la importancia de la comunidad y de la unión con los demás. Y lo han logrado con este tono melocotón que transmite una calidez envolvente y un mensaje de compasión y empatía. Un color luminoso y sutil cuya presencia nos anime a caminar hacia el futuro.

¿Cómo elige Pantone el Pantone Color of the Year?

Seguramente tengas curiosidad en saber cómo se ha elegido este peach fuzz y todos los colores anteriores.

Según su web, el Pantone Color Institute creó originalmente el programa educativo Pantone Color of the Year en 1999 para involucrar a la comunidad del diseño y a los entusiastas del color de todo el mundo en una conversación en torno al color.

Este 2024 cumple así con 25 ediciones con este programa importante siendo ya referente en el mundo.

Comentan que, para llegar a la selección de cada año, cuentan con un nuestro equipo global de expertos en color del Pantone Color Institute que va por el mundo en busca de nuevas influencias cromáticas. Analizan entonces diversos ámbitos como los de la industria del entretenimiento y las películas en producción, las colecciones de arte itinerantes y los nuevos artistas, la moda, todos los ámbitos del diseño, los destinos de viaje o bien según las nuevas tecnologías, materiales, texturas y efectos que influyen en el color.

El proceso de selección del Pantone Color of the Year se basa en una reflexión y un análisis de tendencias. Abordan de esta selección de una forma pura en base a todo lo comentado anteriormente, y sus miembros proceden de una amplia variedad de entornos geográficos, culturales y de diseño. Les une su experiencia en color y diseño, y su capacidad para ver el mundo a través de la lente del color.

Siempre es un proceso exigente, “veces tenemos que buscar formas alternativas de expresar nuestro mensaje a través del color. En las ediciones Pantone Color of the Year 2016 y Pantone Color of the Year 2021, unimos dos colores para contar nuestra historia”, según su responsable.

Los otros colores que han protagonizado Pantone

Más allá del melocotón de este año, hay otros que marcan tendencias. En el 2016, Pantone determinó una mezcla de dos tonalidades, Rose Quartz y Serenity, que juntas reflejaban la conexión y el bienestar, además de transmitir orden y paz.

En 2021, por ejemplo, fueron Ultimate Gray y Illuminating, ponían de relieve cómo se pueden unir elementos distintos de forma que se complementen.

Y, por primera vez, en 2022, crearon el Very Peri, un color totalmente nuevo, pues no tenían el color exacto que necesitábamos para transmitir el mensaje.