Luis Miguel Manjón, responsable de TAG: «en Navidad se regalarán muchos más accesorios que móviles»

Los reyes magos de Oriente llevan ya días tomando nota de los regalos que podrían hacer durante las próximas fechas que se avecinan. Pero, a diferencia de otras Navidades, parece que serán más los accesorios que los propios terminales los que acaben en los sacos de sus majestades. Y es que el consumidor ve más práctico pedir una buena batería, una funda resistente o un buen cargador. Las razones quedan explicadas a continuación y vienen de la mano de una marca reconocida como TAG.

Invertir en accesorios de calidad

Expertos como Luis Miguel Manjón, máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG), aseguran que es la tendencia de los últimos años: «Cada vez nos preocupa menos qué terminal usamos y en cambio sí nos interesamos por la batería o el cargador». De hecho Manjón cree que en esta fechas habrá muchas peticiones de accesorios y de calidad para que duren más: «El usuario comienza a estar harto de la obsolescencia programada o de los productos de baja calidad. Por eso ya no extraña que haya clientes que prefieran pagar 20 o 30 euros por un solo accesorio resistente -cargadores, fundas, protegepantallas, cables, baterías, adaptadores, etc.-, porque saben que, por ejemplo, el cable de un cargador muy barato se les romperá muy fácilmente».

La marca, en su afán de hacer cada día más fácil y duradera la experiencia móvil del usuario, se reinventa y aumenta su flota de accesorios de carga de alta calidad. Centrados en hacer más autónoma la experiencia del usuario, TAG ofrece dispositivos tech imprescindibles para no perder prestaciones ni autonomía en estas fechas tan señaladas. Dispositivos como baterías externas, cargadores o fundas deben tener la calidad com o eje fundamental. Los productos que no cumplen con los estándares adecuados no proporcionan una buena experiencia y, además, pueden terminar afectando al funcionamiento del dispositivo. Esto es algo evidente en el caso de los cargadores, que no proporcionarán un flujo continuo y estable de corriente. Por tanto, pagar un poco más por un producto que asegure estabilidad es siempre la opción más adecuada.