Los trucos para cargar bien la batería de tu teléfono

Nuestra principal preocupación cuando utilizamos nuestro teléfono es no quedando sin batería en el momento menos oportuno. Si bien muchas veces te hemos recomendado una serie de trucos para optimizar la carga, en este artículo vamos a hablar de cómo cargar correctamente tu teléfono móvil. No se trata solamente de buscar un enchufe, sino de ir prolongando la vida útil de la batería para que, al cabo del tiempo, esta no se resienta. Así es como se carga bien una batería.

Aprende a cargar bien tu móvil

Lo primero que debes tener en cuenta es que utilices el cargador y el cable que viene con tu teléfono o, en su defecto, que utilices este tipo de accesorios, pero de bastante calidad. Olvídate de ir a un bazar y comprar cualquier cosa, un cargador de 2 euros es una auténtica bomba de relojería. En tiendas como Amazon encuentras cables y cargadores con muy buenas opiniones sin que tengas que gastar demasiado dinero. En todo caso, adquirir alguna propuesta interesante de calidad es siempre muy recomendable, porque te dará servicio de tiempo.

Para que la vida útil de tu batería no se resienta, hay que evitar una serie de errores que tenemos asumido. Por ejemplo, el de poner el teléfono a cargar y olvidarnos de él, algo que hacemos cuando nos vamos a la cama. Muchos dispositivos ya disponen de carga rápida, por lo que no es necesario emplear muchas horas para poder cargarlo.

Es muy recomendable que el porcentaje de batería oscile entre el 20 y el 80 %. No te obsesiones con alcanzar el 100%, ya que en el tramo del 80 hasta su totalidad el teléfono hace un esfuerzo extra. Lo mismo ocurre del 20 % hacia abajo, se trata de una zona en la que estamos pidiendo demasiado a la batería.

De la misma manera, debes tratar que la batería el dispositivo no se caliente. Quizás pueda parecer algo que no tenga mucho sentido, pero si cargas tu teléfono móvil sin la funda protectora estarás haciendo un buen trabajo para preservar la integridad de la pila. La funda retiene muchísimo calor, por lo que no cuesta nada que la quites cuando pones el teléfono a cargar.

Todas estas pequeñas acciones tendrán un efecto muy positivo en el comportamiento de la batería durante todo el tiempo que tengas .el teléfono en tu poder. Recuerda que, se ha pasado bastante tiempo desde que lo tienes y la batería se descarga muy rápidamente ya no hay soluciones mágicas.

Valorar la posibilidad de realizar un cambio o, simplemente, comprar otro teléfono móvil nuevo. Desde el momento en el que una batería comienza funcionar, se pone en marcha una cuenta atrás que lleva a su desgaste. De momento, es algo que la tecnología no ha podido solucionar, pero si haces bien la carga de la batería, minimizas ese desgaste.