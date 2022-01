Utilizar un cargador se ha convertido en algo demasiado cotidiano. En muchas ocasiones no ha prestado demasiada atención a este tipo de aparatos, ya que no todos funcionan igual. Hay quien, con el objetivo de ahorrar, no invierte lo necesario tener uno que proporcione una buena transferencia de carga y no se caliente demasiado. Un dispositivo que no haya pasado los controles mínimos de la Unión Europea es una auténtica bomba de relojería, y ya tenemos casos en nuestro país que así lo demuestran. Te proponemos 4 cargadores que puedes comprar en Amazon, no cuestan demasiado dinero y anteponen, ante todo, tu seguridad.

Los cargadores más seguros de Amazon

UGREEN 100 W Cargador USB C GaN de 4 puertos

El GaN o nitruro de galio es una aleación que disipa el calor con mucha facilidad. Esta tecnología está siendo adoptada ya por algunos fabricantes, con UGREEN a la cabeza. Este cargador cuenta con 3 puertos USB-C y uno estándar, incluye carga rápida y no se calienta nada. Su precio es de 69,99€, pero si lo compráis en la oficina entre varios compañeros como uso comunitario, la inversión está muy bien empleada. Piensa que puedes cargar con él hasta un ordenador portátil.

Beikell 20W Cargador USB C

Un cargador que podemos utilizar como sustituto al que traiga nuestro teléfono o tablet. Cuenta con 20W de potencia, por lo que puedes cargar perfectamente cualquier dispositivo, mientras no se trate de un portátil. Carga rápida, peso ligero y tamaño discreto para guardarlo fácilmente en cualquier sitio. Su precio también es bajo, 12,59€.

Cargador de escritorio con 6 Puertos USB de 60W

Dispone de 6 puertos USB-A, led indicador de funcionamiento y sistema para evitar el sobrecalentamiento. Un cargador que es una buena propuesta, ya que vas a tener puertos suficientes para todas sus necesidades. Cuenta con el aliciente, además de la seguridad, con un precio muy atractivo precio de 25,99 euros.

DeepDream Cargador USB C 32W

Una interesante propuesta que nos ofrece 1 puerto USB-C de 20 W y 2 USB-A de 12 W. Más que suficiente para tus dispositivos más habituales. Cuenta con sistemas de sobrecalentamiento y picos de tensión, por lo que es un aliado más que perfecto. es tuyo por 19,99 euros, pudiendo aplicar además un cupón descuento del 10%.

Todos estos cargadores de Amazon son una buena alternativa que ponga bailar con tu seguridad, y que además, cuentan con un precio muy atractivo. No merece la pena decantarse por opciones que nos ofrecen unos mínimos y que pueden comprometer la seguridad de nuestro aparato o de nuestro hogar.