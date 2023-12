Este es el accesorio de Apple que me ha hecho cambiarlo todo

Cuando Apple puso a la venta la cartera MagSafe la vi como una excentricidad. Un producto al cual no le veía demasiada utilidad y que, por otro lado, no tenía (ni tiene) un precio demasiado económico. Sin embargo, y tras unos meses con este accesorio, mi satisfacción no puede ser mayor y te cuento el por qué.

Cartera MagSafe de Apple, ¡vaya sorpresa!

Este accesorio es un tarjetero, para capacidad para tres tarjetas, y que se adhiere mediante un potente imán a tu iPhone. Los dispositivos compatibles son los de la serie 12, 13, 14 y 15. Esta cartera está fabricada en hilo de microsarga y cuenta con un porcentaje de elementos reciclados del 68 %. Puedes adherirla directamente a tu iPhone o bien, con algunas de las fundas compatibles.

Por otro lado, el avance en cuanto a digitalización en todos los aspectos de nuestra vida ha hecho que los objetos físicos que puedan tener una versión digital están comenzando a perder peso específico. Por ejemplo, los discos, ya que tenemos nuestra discoteca en cualquier servicio en streaming, o las películas, en cualquier plataforma. Mi cartera, la de siempre, ha ido adelgazando con el paso del tiempo y ya no es ese objeto abultado y pesado lleno de tarjetas y documentos.

Por eso, la cartera MagSafe ha hecho que deje de usar cartera, sí, tal y como lo lees. En ella llevo el DNI y dos tarjetas bancarias que además llevo en el reloj y en el iPhone, pero nada más. El carnet de conducir lo tengo en la app MiDGT, y tiene plena valide si se me es requerido por un agente de la autoridad. Las tarjetas de fidelización de algunos comercios también tienen ya su parte digital. Entonces, ¿para qué seguir usando cartera?

Este accesorio se adhiere de forma muy potente con los imanes, por lo que es prácticamente imposible que de manera accidental se pudiera soltar. Además, cuando por cualquier causa la desacoplas del iPhone, aparece un mensaje en pantalla advirtiéndote. Puedes utilizar la aplicación «Buscar» para ver en todo momento dónde te has dejado la cartera.

¿Tiene alguna pega esta cartera?

Sí, y no es su precio de 69 euros, que lo veo totalmente justificado. El material es resistente, pero se deteriora a la vista muy rápidamente. Llevo el teléfono en el bolsillo, por lo que a los pocos días de uso ya se comienza a marcar. Quien lo lleve en un bolso o mochila no va a sufrir este inconveniente, pero quienes somos «bolsilleros», sí. En todo caso, reitero que el material no se deteriora ni desgasta, solo se pone feo, tal y como ocurre con las fundas. Pero es el peaje a pagar por ir más cómodo y ligero.

Particularmente, es un producto del cual recomiendo su compra, porque me ha quitado llevar un chisme más de por medio. Lamentablemente, no puedo recomendar carteras compatibles como las que puedes encontrar en Amazon, ya que no han pasado por mis manos y no sé cómo se comportan. La original de Apple es todo un acierto, aunque haya tardado tiempo en darme cuenta y se ponga fe tan rápido.