Este gadget de Apple está más barato hoy en Amazon y me ahorra preocupaciones

No hay cosa que me dé más rabia que no encontrar las llaves o la cartera, porque es algo que me hace perder mucho tiempo. Desde que uso este gadget de la marca californiana me olvido de preocupaciones. Sí, hablo del AirTag, un pequeño localizador desarrollado por Apple y que hoy tiene un descuento del 15 % en Amazon. Lo único que puedio hacer es recomendarte su compra, sobre todo si eres alguien con tendencia a olvidar donde ha dejado sus posesiones. El AirTag es la mejor inversión que he hecho en mucho tiempo.

AirTag de Apple, menudo acierto

Es un dispositivo pequeño, del tamaño de una moneda de 2 euros, y que se alimenta con una pila botón que viene incluida. Basta ponerlo en marcha y emparejarlo con tu iPhone o iPad para que puedas saber en todo momento dónde se encuentran tus objetos. El AirTag lo puedes colocar en un llavero, dentro de una cartera, en una mochila… En mi caso, los tengo colocados en los dos juegos de llave de mi casa, pero puedes usar los AirTag a tu conveniencia.

El funcionamiento de un AirTag es bastante interesante, ya que utiliza los dispositivos cercanos con conexión bluetooth para marcar su posición. Imagina que has olvidado tus llaves con tu AirTag en una parada de metro y fuera del alcance de tu propio dispositivo. A pesar de ello, el AirTag envía señales que otros dispositivos cercanos pueden de la marca captar, permitiendo una localización precisa. Apple asegura que todos estos datos son anónimos y están cifrados.

Es aconsejable activar el Modo Perdido en caso de no poder encontrar el objeto. Cuando el AirTag se localiza a través de otros dispositivos cercanos, recibirás una notificación automática y sabrás en dónde se encuentra.

Es muy importante destacar que no se puede usar el AirTag para espiar. Si colocas un AirTag en la mochila de tu hija adolescente para tenerla controlada, por poner un ejemplo, el dispositivo emitirá una alerta, haciéndole saber que lleva algo inusual. Este dispositivo se ha diseñado para que el rastreo indeseado no sea posible. Se puede configurar para que alguien sepa cómo contactar contigo tocando el AirTag con un smartphone que disponga de tecnología NFC, la misma que se usa para pagar desde el teléfono. Puede ser el caso de alguien que encuentre un AirTag perdido.

Por lo tanto, este pequeño dispositivo ha sido útil para no tener que dedicar tanto tiempo a buscar objetos como llaves o carteras. Solamente, por el tiempo que me ha hecho ahorrar desde que lo uso, nada más que puedo recomendarte su compra. No te vas a arrepentir de invertir 32 euros en Amazon para este objeto tan útil y que tantas preocupaciones va a quitarte.