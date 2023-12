La novia que se llevó una sorpresa con su iPhone

Es evidente que el aumento de calidad de las fotos de los móviles es más que notable. La incorporación de la IA y la tecnología de computación hace que una foto casi se convierta en una obra de arte. Pero esta novia británica se llevó una sorpresa mientras se probaba su vestido en una tienda, todo porque su iPhone no interpretó correctamente cómo debía hacerla.

Mira bien la foto de su iPhone

Ir una mañana de tiendas a probarse vestidos fue el plan de Tessa Coates, que se dedica a la comedia como actriz. Lo habitual cuando vas a a probarte algo tan trascendental como un vestido de novia es que alguien haga fotos con tu teléfono para ver luego con calma cómo queda.

La sorpresa de esta joven fue mayúscula, si nos fijamos en la foto, los espejos reflejan tres posiciones diferentes con respecto a cómo aparece ella. No hay truco ni modificación posterior, simplemente algo que no tenía demasiada explicación.

Pero sí que la tiene gracias a las propias fotografías que la afectada colgó en sus redes sociales y que desde el canal de YouTube iPhonedo se apresuraron a dar. El iPhone 12 de Tessa estaba en modo panorámico y había espejos de por medio. Cualquiera que haya tomado su parte de las fotos panorámicas del iPhone puede dar fe de que las panorámicas a menudo distorsionan los cuerpos. En el caso de Coates, la cámara de su teléfono tomó varias fotos, y como no podía saber que las mujeres en los espejos era una sola persona, no se aseguró de sincronizar las poses. Es decir, los espejos le dieron al iPhone la indicación de actuar de esa manera y no generó una imagen armonizada, como suele ser habitual.

Una anécdota que ha quedado resuelta y que abre el debate sobre el papel de la computación en el papel de la fotografía móvil. En todo caso, quizás sea algo a lo que se le pueda sacar partido para generar imágenes diferentes sin tener que complicarse demasiado. Bastará con poner el modo panorámico en el iPhone, habría que ver si funciona con otros dispositivos, y colocar espejos a la hora de fotografiar. Los resultados pueden ser divertidos.

La cámara de nuestro dispositivo permite infinitas posibilidades, y si estas navidades quieres hacer cosas diferentes puedes consultar este artículo para ver cuáles son los mejores consejos fotográficos. Recuerda, tienes mucho potencial en tu bolsillo y puedes hacer cosas sorprendentes con tu dispositivo. Solo es cuestión de echarle ganas y ponerse manos a la obra.