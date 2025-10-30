Laurance Li, nuevo Country Manager de HONOR para España y Portugal

HONOR, la marca de tecnología global, anuncia la incorporación de Laurance Li como nuevo Country Manager de HONOR para España y Portugal. Este movimiento estratégico subraya el compromiso de la compañía con el crecimiento, la innovación y la consolidación de su posición los mercados del sur de Europa.

El directivo cuenta con casi dos décadas de amplia experiencia en la industria de la telefonía móvil, habiendo trabajado en diversos países y mercados a nivel global. Dentro de esta, su carrera abarca una serie roles clave, entre los que se incluyen ventas de canal, estrategias go-to-market (GTM), comercio electrónico y gestión minorista.

Desde marzo de 2024 hasta la actualidad, Laurance Li ha ocupado el puesto de General Manager de HONOR GCC Business Department, supervisando las operaciones de HONOR en la región del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Desde las oficinas de Dubái, lideraba las operaciones corporativas multipaís en Emiratos Árabes Unidos, Oman, Qatar, Bahrain, y otros.

También desempeñó un papel fundamental como Director Global de Retail y eCommerce de HONOR, estableciendo la presencia en ecommerce de la marca a nivel mundial y contribuyendo significativamente a su reconocimiento.

Previamente a su trayectoria en HONOR, desempeñó el puesto de Consumer Business Group (CBG) para Huawei en Latinoamérica, contribuyendo al crecimiento de Huawei, pasando de ser una empresa emergente, a liderar el mercado en la región.

Visión estratégica respecto a las nuevas innovaciones y el mercado europeo

Su misión se centrará en seguir trabajando en la expansión del negocio en dichos mercados. Para ello, liderará y coordinará diferentes equipos con el objetivo de continuar posicionando la marca y sumando cuota de mercado a través de una estrategia de consideración y crecimiento diferenciadora de la marca en Iberia.

“Es un verdadero orgullo unirme a HONOR, una marca que ha demostrado ser pionera en innovación y diseño. Juntos, seguiremos impulsando la evolución de la tecnología, llevando productos de vanguardia a nuestros usuarios y creando nuevas oportunidades para seguir creciendo de manera global. Estoy comprometido con la visión de llevar a HONOR Iberia al siguiente nivel reforzando nuestra posición como líderes en la industria”, ha comentado Li.

Así, Laurance Li se incorpora como una figura clave en la línea directiva de la tecnológica que forma parte de las principales marcas de smartphones del mercado europeo.