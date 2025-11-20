Así es el mapa revelado por el Mossad de la implantación de los terroristas de Hamás en Europa

El Mossad ha desmantelado junto con las autoridades europeas la red terrorista de Hamás en Europa, según ha anunciado este jueves 20 de noviembre el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu.

Los servicios de inteligencia del Mossad, en cooperación con fuerzas de seguridad europeas, han desarticulado una extensa red de Hamás que operaba en Europa, frustrando múltiples ataques planificados contra objetivos israelíes, judíos y civiles. La operación revela la presencia y actividad de la organización terrorista en varios países europeos, así como sus conexiones internacionales. A continuación se ofrece por países un desglose de la implantación del grupo terrorista Hamás en Europa.

Reino Unido

Arresto clave: Mahmoud Naim , hijo de Basem Naim (asesor principal del líder de Hamas, Khalil al-Hayya), identificado como organizador principal del complot.

Coordinación: Mahmoud Naim se reunió con su padre en Qatar para facilitar la planificación de ataques.

Impacto: La detención impidió la ejecución de planes de ataque dirigidos a objetivos israelíes y judíos en el país y en otros lugares de Europa.

Investigación en curso sobre otros terroristas de Hamás.

Información facilitada por el Mossad.

Alemania

Arrestos: Miembros de células activas de Hamas fueron detenidos.

Actividad: Seguimiento de células y logística destinadas a la preparación de ataques.

Relevancia: Alemania se confirma como uno de los centros de operación de la organización en Europa occidental.

Información facilitada por el Mossad.

Austria

Hallazgos: Gran arsenal de armas , incluyendo pistolas de gas, armas de fuego, municiones y cuchillos.

Otros materiales: Dispositivos electrónicos, decenas de miles de euros en efectivo y literatura relacionada con el extremismo.

Significado: Austria actuó como un punto logístico clave para almacenar armas y recursos de la red.

Información facilitada por el Mossad.

Bélgica

Localización de un terrorista de Hamás que participó en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

España

Investigaciones en curso sobre la implantación de Hamás.

Información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

Conexiones internacionales

Turquía : Terroristas de Hamás participaron en la coordinación de operaciones, mostrando la dimensión transnacional de la red.

Qatar: Mahmoud Naim se reunió con su padre, reforzando el vínculo entre la dirección de Hamás y las células europeas.

Desde la masacre terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, los terroristas del territorio palestino de la Franja de Gaza han intensificado la construcción de células y logística en Europa, siguiendo patrones similares a los de Irán y sus aliados. El Mossad ha informado que continúa interrumpiendo regularmente «docenas» de planes de ataque en todo el mundo, reafirmando su compromiso con la lucha contra el terrorismo internacional. El Mossad es la agencia nacional de inteligencia de Israel, encargada principalmente de la recolección de inteligencia extranjera, operaciones encubiertas y lucha contra el terrorismo. Es uno de los tres pilares principales de la inteligencia de Israel, junto con:

Aman : la inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), responsable de la inteligencia estratégica y táctica militar.

: la inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), responsable de la inteligencia estratégica y táctica militar. Shin Bet o Shabak : el servicio de seguridad interna de Israel, centrado en la contrainteligencia, contra-terrorismo y la protección de la seguridad del Estado dentro del país.

: el servicio de seguridad interna de Israel, centrado en la contrainteligencia, contra-terrorismo y la protección de la seguridad del Estado dentro del país. El Mossad es conocido internacionalmente por sus operaciones en el extranjero, incluyendo espionaje, recopilación de información y, históricamente, operaciones dirigidas contra amenazas a la seguridad israelí.

