Ofertas UGREEN Black Friday: así son los descuentos más interesantes de este año

UGREEN plantea este Black Friday como el momento del año en el que sus precios bajan más, con un periodo oficial que va desde hoy al 1 de diciembre y una política que promete devolver la diferencia si el precio baja más tarde. Más allá del mensaje comercial, la intención es que el usuario pueda comprar con algo más de calma, sin miedo a que una rebaja puntual llegue “a última hora”.

UGREEN reparte descuentos entre accesorios de uso cotidiano como cargadores GaN multipuerto, powerbanks pensadas para portátiles, cargadores magnéticos para iPhone y varias configuraciones de sus NAS NASync. Es una campaña orientada más a renovar el conjunto de accesorios del día a día que a cazar un descuento aislado.

Cargadores y baterías para trabajar y viajar más cómodo

Entre las ofertas, uno de los productos más equilibrados en relación utilidad-precio es el Nexode 100W GaN de cuatro puertos, que baja desde los 49,99 hasta los 27,49 euros. Es un cargador pensado para quienes alternan entre portátil, tablet y móvil y prefieren tener un único adaptador potente en la mochila.

Para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa, resulta llamativa la rebaja de la Nexode Power Bank 100W de 20.000 mAh, que queda en 35,99 euros frente a los 59,99 habituales. Sus 100 W permiten cargar móviles, tablets e incluso portátiles compatibles, algo útil en trayectos largos o sesiones de trabajo en movilidad.

El MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger también forma parte de la campaña y se queda en 39,99 euros. Está orientado sobre todo a usuarios de iPhone que buscan un único soporte para cargar el móvil y los auriculares sin ocupar demasiado espacio en la mesa.

Dentro de los accesorios pequeños, también aparece rebajado el FineTrack Smart Finder, un localizador compatible con la app Buscar de Apple. El pack de cuatro unidades baja hasta los 23,99 euros y puede servir para llaves, mochilas o equipaje.

Soluciones de escritorio y NAS para organizar mejor tus archivos

En el entorno del escritorio, uno de los dispositivos destacados es el MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charging Stand, que baja de 139,99 a 89,99 euros. No es solo un cargador; funciona casi como un pequeño soporte que permite tener móvil, auriculares y reloj siempre visibles y ordenados.

Para usuarios con necesidades mayores de almacenamiento, el NASync DH4300 Plus aparece en oferta en Amazon por unos 322 euros frente a los 429,99 habituales. Es un NAS pensado para quienes manejan grandes cantidades de fotos, archivos de trabajo o proyectos compartidos y quieren centralizarlo todo en un único dispositivo, con acceso desde diferentes equipos y automatización de copias de seguridad.

En la tienda oficial también hay paquetes combinados, como el DXP2800 + UPS, orientado a quienes quieren garantizar que su NAS siga funcionando pese a cortes breves de luz. Su precio baja de 449,99 a 359,99 euros. Otro pack interesante es el DXP4800 Plus + SSD, más orientado a usuarios que necesitan velocidad y capacidad para vídeo, fotografía o bibliotecas pesadas.

Un Black Friday con sorteo opcional para quienes quieran participar

Además de los descuentos, UGREEN ha lanzado un sorteo paralelo para compradores de NASync. Entre los premios se incluyen packs con cargadores MagFlow, baterías externas y discos duros Seagate IronWolf Pro de gran capacidad. La participación es opcional y se gestiona a través del boletín y el área de usuario de la web de UGREEN.

Aunque sigue siendo una campaña de Black Friday, la selección incluye productos prácticos que cubren necesidades reales: tener un único cargador potente, contar con energía suficiente para el portátil en movilidad, localizar objetos del día a día o, para usuarios más avanzados, poner orden definitivo al almacenamiento doméstico. Revisar qué usas de verdad en tu rutina suele ser la forma más segura de decidir si alguna de estas ofertas UGREEN Black Friday encaja contigo.