En España, donde el agua es un recurso escaso y su gestión eficiente resulta fundamental, optimizar las redes de distribución se ha convertido en una prioridad.

Las pérdidas en las infraestructuras hídricas suponen un desafío para todas las regiones del país. En este contexto, la Comunidad de Madrid se posiciona como un referente nacional al registrar sólo un 1,86% de pérdidas reales en su red de agua potable.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Madrid lidera el ranking nacional con un 1,86% frente al 15,36% de la media española. Esta cifra posiciona a la región como la más eficiente del país en la gestión de este recurso esencial. Los datos del INE sitúan a Cataluña en segunda posición con un 7,86% de pérdidas y a Murcia en tercera con un 12,79%.

Visita a las obras del Segundo Anillo

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, destacó estas cifras durante su visita a las obras que Canal de Isabel II está ejecutando en Boadilla del Monte.

La empresa pública está instalando una tubería de 2,2 kilómetros de longitud y 1,6 metros de diámetro que completará el quinto tramo del Segundo Anillo de distribución. Esta infraestructura, conocida como la M50 del agua, constituye una arteria de grandes dimensiones que transporta el recurso por gravedad.

3.000 litros de agua por segundo en Madrid

Hasta la fecha, hay construidos 80 kilómetros de esta infraestructura, la mayor parte de ellos conectados y en servicio, con capacidad para transportar un caudal de hasta 3.000 litros por segundo.

Una vez concluida en su totalidad, la M50 del agua sumará 104 kilómetros de longitud y atravesará 23 municipios madrileños. El consejero Novillo aseguró que esta infraestructura constituye una muestra del compromiso de Canal con la optimización y modernización de la red.

2.000 millones para infraestructuras

Canal de Isabel II ha actualizado este año su Plan Estratégico para el periodo 2025-2030, en el que recoge una inversión histórica de más de 2.000 millones de euros. Este presupuesto incluye más de 450 millones específicamente destinados a la renovación de tuberías y otros elementos de la red. El objetivo es evitar pérdidas y aumentar la calidad del servicio de abastecimiento de agua en toda la Madrid.

El esfuerzo inversor busca garantizar el suministro en Madrid durante los próximos años, adaptando las infraestructuras a las necesidades futuras de una población creciente.

La modernización de la red es clave para mantener el liderazgo en eficiencia que la Comunidad ostenta actualmente. Las inversiones se centran especialmente en sustituir canalizaciones obsoletas por otras de materiales más avanzados y modernos.

Más de 1.200 kilómetros renovados

A través del Plan RED, Canal de Isabel II ha sustituido ya más de 1.200 kilómetros de tuberías en 163 municipios de la Comunidad de Madrid. Sólo en 2024 se renovaron 347 kilómetros de estas conducciones, lo que supone un récord histórico superior a cualquier otro ejercicio anterior. Los trabajos se concentran especialmente en remplazar las canalizaciones obsoletas por otras de materiales más avanzados.

Además de las renovaciones continuas en infraestructuras, la empresa pública obtiene estos resultados de eficiencia gracias a su inversión en innovación tecnológica. La sectorización de la red de abastecimiento en partes más controlables, la monitorización del caudal mínimo nocturno y la vigilancia permanente han dado excelentes resultados. Estas herramientas permiten la detección temprana de fugas antes de que generen pérdidas significativas.

Tecnología e innovación

El sistema de monitorización continua permite identificar anomalías en tiempo real y actuar con rapidez para minimizar las pérdidas de agua. La división de la red en sectores facilita el control exhaustivo de cada zona, permitiendo localizar con precisión cualquier incidencia. Esta estrategia tecnológica complementa las inversiones en infraestructura física para lograr la máxima eficiencia.

La combinación de renovación de tuberías, tecnología de detección de fugas y mantenimiento preventivo explica los excelentes resultados de la región. El modelo de gestión integral del agua en la Madrid se ha convertido en referencia nacional por su eficacia. Los datos del INE confirman que las políticas aplicadas en los últimos años han situado a la Comunidad muy por encima del resto de regiones españolas.