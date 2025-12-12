La Oreja de Van Gogh relanza toda su discografía en audio espacial en Apple Music

La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más influyentes del pop en español, acaba de dar un paso importante en la forma de disfrutar su música. Todo su catálogo ya está disponible en audio espacial Apple Music con Dolby Atmos, una tecnología que cambia por completo la percepción de cada canción y permite al oyente sentirse dentro del estudio de grabación.

Este relanzamiento de La Oreja de Van Gogh en Apple Music no se limita a una mejora técnica. Supone una nueva manera de escuchar discos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Canciones que muchos conocen de memoria ahora se presentan con una profundidad sonora distinta, más envolvente y detallada, en la que cada instrumento y cada voz encuentran su propio espacio.

Qué aporta el audio espacial a las canciones de La Oreja de Van Gogh

El audio espacial crea un entorno tridimensional que va mucho más allá del estéreo tradicional. En lugar de percibir la música como algo plano, el oyente se sitúa en el centro de la escena sonora. Guitarras, teclados, percusión y armonías vocales se distribuyen alrededor, generando una sensación de cercanía y realismo que cambia por completo la experiencia.

En el caso de La Oreja de Van Gogh en Apple Music, este formato realza especialmente los arreglos melódicos y las capas vocales, elementos clave en su identidad musical. Los temas conocidos adquieren nuevos matices, con detalles que antes pasaban desapercibidos y que ahora emergen con claridad.

Un catálogo completo adaptado al nuevo formato

La banda donostiarra ha adaptado cuidadosamente toda su discografía para este lanzamiento. Álbumes emblemáticos como Dile al sol, El viaje de Copperpot, Lo que te conté mientras te hacías la dormida o Guapa conviven con trabajos más recientes como El planeta imaginario o Un susurro en la tormenta, todos ellos optimizados para ofrecer una experiencia coherente y respetuosa con la esencia original.

El proceso no consiste simplemente en “convertir” las canciones, sino en reinterpretarlas desde el punto de vista sonoro para que el audio espacial Apple Music aporte valor real y no sea un simple efecto llamativo.

Una tendencia que ya sigue gran parte de la industria

Con este movimiento, La Oreja de Van Gogh se suma a una corriente cada vez más consolidada. Antes lo hicieron artistas como Robe, que fue el primero en España en lanzar todo su catálogo en audio espacial, o Estopa, que reinterpretó su rumba pop en este formato inmersivo. A nivel internacional, son ya decenas de artistas los que apuestan por Dolby Atmos como estándar de futuro.

Apple Music juega un papel clave en esta transición. La plataforma cuenta con decenas de miles de álbumes disponibles en audio espacial y trabaja con discográficas y estudios de todo el mundo para que los nuevos lanzamientos lleguen directamente en este formato.

El audio espacial ya es una realidad para millones de oyentes

Según datos de Apple, más del 90 % de sus usuarios ya ha escuchado música en audio espacial Apple Music, y casi un tercio de todas las reproducciones corresponden a canciones disponibles en este formato. En solo dos años, el número de temas compatibles se ha multiplicado por cuatro, lo que confirma que no se trata de una moda pasajera.

Además, Apple destaca la importancia de que artistas y productores reciban una compensación justa por el trabajo adicional que implica mezclar y producir música en audio espacial, tanto en grandes estudios Dolby como en entornos más independientes.

Una banda clave del pop en español que sigue evolucionando

Procedentes de San Sebastián, La Oreja de Van Gogh acumula más de dos décadas de éxitos, nueve discos de estudio, más de 50 discos de oro y platino y premios como el Grammy Latino a Mejor Álbum Pop por Guapa. Sus giras han recorrido medio mundo y su música sigue sumando millones de escuchas.

Gracias a este relanzamiento en audio espacial Apple Music, el grupo demuestra que sus canciones no solo siguen vigentes, sino que todavía pueden ofrecer nuevas sensaciones a quienes creían haberlas escuchado ya de todas las maneras posibles.