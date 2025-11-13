OnePlus 15, el salto de dos generaciones que sacude la gama alta Android

OnePlus quiere volver a colarse en la conversación de los grandes flagships con el OnePlus 15, un modelo que la propia compañía presenta como un salto de dos generaciones. El nuevo móvil que da cobijo a un hardware muy ambicioso, un sistema de cámaras renovado, una batería gigantesca y una capa de software que abraza la IA generativa de forma práctica, con Google Gemini integrado en el sistema.

Rendimiento extremo con triple chip y refrigeración avanzada

El motor del OnePlus 15 es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el SoC más potente de Qualcomm en este momento, pero la marca no se queda ahí. A este chip principal le suma un chip dedicado a la respuesta táctil, capaz de alcanzar los 3200 Hz de muestreo, y un chip Wi-Fi independiente para mejorar la estabilidad de la conexión incluso cuando la red está saturada. La idea es sencilla: reducir al mínimo la latencia en juegos, acelerar las transiciones entre apps y mantener la fluidez aunque tengas varias tareas pesadas abiertas.

Para que toda esta potencia no dispare la temperatura, el teléfono integra el sistema 360 Cryo-Velocity Cooling System con materiales de grado aeroespacial como aerogel aislante y grafito blanco. Este conjunto ayuda a mantener un rendimiento estable durante sesiones largas de juego, grabación de vídeo en alta resolución o edición de fotos y clips sin que el dispositivo se vuelva incómodo en la mano.

La parte gaming gana otro aliado con un giroscopio de grado UAV, con precisión de ±4000 DPS. Por tanto, los movimientos más leves de muñeca se detectan con mayor fidelidad, algo clave para títulos competitivos en los que apuntar rápido y fino marca la diferencia.

Pantalla LTPO de 165 Hz y batería de 7.300 mAh

La pantalla también juega en la liga de los grandes. OnePlus 15 estrena el primer panel LTPO 1.5K de 165 Hz del mercado, una combinación que busca equilibrio entre nitidez y suavidad extrema. Con brillo máximo de 1800 nits, la visibilidad en exteriores está garantizada, y la posibilidad de bajar hasta un nit ayuda a usarlo de noche sin forzar la vista. Además, cuenta con la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, que introduce distintas medidas para reducir la fatiga visual.

La batería es otro de los titulares del dispositivo, nada menos que 7.300 mAh con tecnología Silicon NanoStack, con un 15 % de contenido de silicio para mejorar densidad y durabilidad. OnePlus asegura que el OnePlus 15 mantiene más del 80 % de su capacidad tras cuatro años de uso y sigue funcionando de forma estable incluso a -20 °C. La carga rápida 120W SUPERVOOC permite llegar del 0 al 100 % en 39 minutos, y quien prefiera olvidarse del cable tiene a mano la carga inalámbrica 50W AIRVOOC.

Cámaras de 50 megapíxeles y vídeo en 4K a 120 fps

El OnePlus 15 apuesta por una triple cámara de 50 megapíxeles apoyada en un nuevo algoritmo llamado OnePlus DetailMax Engine. Este procesado de imagen se apoya en fotografía computacional para extraer más detalle y controlar mejor el ruido en distintos escenarios.

El hardware está formado por una cámara principal de 50 mpx con estabilización óptica, una ultra gran angular de 50 mpx con autoenfoque que también sirve para macros, y un teleobjetivo periscópico de 50 mpx con zoom óptico 3,5x y zoom de calidad óptica 7x. Sobre esta base se apoyan modos como Ultra Clear 26MP para escenas diurnas muy detalladas, Clear Burst para sujetos en movimiento y Clear Night Engine para mejorar las tomas nocturnas.

En vídeo, el salto es igual de llamativo, el OnePlus 15 es el único Android capaz de grabar en 4K a 120 fps con Dolby Vision, además de ofrecer soporte LOG y previsualización LUT en tiempo real. Es una combinación pensada para quien quiere grabar clips con margen de edición profesional directamente desde el móvil.

OxygenOS 16, IA integrada y alianza con Google Gemini

Su sistema operativo, OxygenOS 16, mantiene la filosofía de fluidez de OnePlus, pero añade una capa de inteligencia extra. La función AI Plus Mind permite guardar al instante cualquier contenido en pantalla en un espacio llamado Mind Space, al que luego puede acceder Google Gemini. De esta forma, el asistente puede usar esa información para, por ejemplo, generar un itinerario de viaje en base a reservas, capturas y notas que tengas almacenadas.

Junto a ello aparecen herramientas como AI Writer, capaz de resumir textos, generar borradores o extraer tablas de datos; AI Recorder, que transcribe reuniones en tiempo real e identifica a los participantes; y AI Portrait Glow, que mejora retratos aplicando ajustes inteligentes. Además, los compradores del OnePlus 15 se benefician de tres meses de prueba gratuita de Google AI Pro, con más funciones avanzadas de Gemini y su integración en Gmail, Docs y otros servicios. Paralelamente, Parallel Processing 2.0 se encarga de que las animaciones, los cambios entre aplicaciones y la multitarea mantengan esa sensación de respuesta inmediata que la marca lleva años defendiendo.

Diseño minimalista y más resistencia que nunca

A nivel estético, OnePlus 15 refina el lenguaje de diseño de la marca con un frontal muy limpio, marcos de solo 1,15 mm y esquinas redondeadas que dejan todo el protagonismo a la pantalla. La tecnología Low Injection Pressure Over-molding (LIPO) permite estirar el panel sin comprometer la rigidez del chasis. El cuerpo combina un marco plano con bordes suavizados y una distribución de peso 50/50 para que el agarre resulte natural.

El terminal se vende en tres acabados: Infinite Black, con vidrio mate AG; Sand Storm, con un marco tratado mediante MAO que aumenta la dureza frente a aluminio y titanio; y Ultra Violet, con un recubrimiento de doble textura que reacciona a la luz. En durabilidad, el conjunto está certificado con IP66, IP68, IP69 e IP69K, lo que lo coloca entre los móviles más protegidos frente al polvo, el agua e incluso chorros a alta presión y temperatura.

Precios, venta en España y accesorios oficiales

La marca acompaña el lanzamiento con una gama de accesorios oficiales: fundas de distintos diseños incluyendo el clásico acabado Sandstone, cristal templado anti-reflejos y una nueva powerbank de 10.000 mAh pensada para completar el ecosistema. El OnePlus Pop-Up Tour regresará a varias ciudades europeas, entre ellas Madrid, para que los usuarios puedan probar el OnePlus 15 en primera persona, conocer sus novedades y llevarse algún que otro regalo de la Comunidad OnePlus.

El OnePlus 15 ya se puede comprar en España en dos versiones, 12+256 GB por 979 euros y 16+512 GB por 1129 euros. Está disponible en OnePlus.com y en grandes distribuidores, lo que facilita encontrarlo tanto online como en tiendas físicas.