Red Bull Tetris llega a Madrid con final nacional y billete a Dubái para el campeón

Madrid se prepara para vivir una jornada única de emoción y nostalgia con la gran final nacional de Red Bull Tetris, el próximo 15 de noviembre. El evento, completamente gratuito y abierto al público, reunirá a los mejores jugadores del país en un formato presencial 1vs1 que promete espectáculo, velocidad y mucha estrategia.

La Gran Vía se convierte en el centro del juego

El Edificio Telefónica, en plena Gran Vía, será el escenario de esta esperada cita que mezclará la competición con el entretenimiento. El espacio contará con partidas en directo, ambientación musical, zonas para fotos y una puesta en escena diseñada para disfrutar del juego tanto como del ambiente. Además, quienes no puedan asistir podrán seguir la retransmisión en directo a través de varios canales de Twitch, en un formato pensado para mantener la emoción de principio a fin.

Ocho finalistas y un sueño en juego

Tras varios meses de clasificación online y miles de participantes, solo ocho jugadores han conseguido llegar a esta última fase. En Madrid se enfrentarán cara a cara, demostrando sus reflejos y precisión hasta que solo quede uno. El campeón nacional no solo se llevará el título: también obtendrá el billete para representar a España en la Final Mundial de Red Bull Tetris, que se celebrará del 11 al 13 de diciembre en Dubái.

En esa gran cita internacional, los mejores del mundo competirán en un escenario sin precedentes, con un espectáculo visual formado por más de 4.000 drones que iluminarán el cielo del Dubái Frame mientras se proyecta la partida final.

Tetris, un clásico que nunca pasa de moda

Pocos juegos han trascendido tanto como Tetris. Desde su nacimiento en los años 80 hasta hoy, sigue conquistando generaciones con su simplicidad y su capacidad de enganchar. En esta versión competitiva, Red Bull Tetris añade nuevas capas de estrategia, velocidad y espectáculo. Los jugadores deben combinar reflejos y planificación, aprovechando cada pieza al máximo mientras lidian con la presión del tiempo y del rival.

El formato se ha adaptado al ritmo actual del gaming, es decir, partidas rápidas, llenas de tensión y diseñadas para disfrutar tanto desde la pantalla como desde la grada. Es un homenaje al clásico, pero con toda la energía y la puesta en escena de los grandes torneos de esports.

Una experiencia para todos los públicos

El evento promete ser algo más que una simple final. El objetivo de Red Bull es crear una experiencia completa, abierta y gratuita, donde tanto los fans del videojuego como los curiosos puedan disfrutar del espectáculo. Habrá actividades paralelas, zonas interactivas y un ambiente de comunidad que convierte esta cita en una oportunidad perfecta para pasar la tarde en el centro de Madrid. Los enfrentamientos 1vs1 mantendrán a los asistentes pegados a sus asientos, ya que cada movimiento cuenta, cada línea puede cambiar el resultado y cada error puede decidir quién continúa en el torneo.

De Madrid a Dubái

El ganador no solo se llevará el reconocimiento nacional, sino también la oportunidad de competir en una de las finales más impresionantes del año. La cita de Dubái elevará el clásico Tetris a una dimensión espectacular, uniendo tecnología, arte visual y competición en un entorno único. Será la culminación de una temporada en la que España busca dejar su huella en el tablero mundial.