He probado el UGREEN NASync DH4300 Plus y así es tener tu propio servidor doméstico

Cada vez más usuarios buscan alternativas para guardar sus fotos, vídeos y documentos sin depender de servicios en la nube. La suscripción a plataformas como Google One, iCloud o Dropbox puede parecer cómoda, pero a largo plazo supone un gasto constante y una cesión de privacidad. Por eso, los dispositivos NAS domésticos están viviendo un auténtico auge, ofrecen almacenamiento propio, acceso remoto y control total de los datos desde casa. El UGREEN NASync DH4300 Plus es una solución sencilla y potente para quienes quieren montar su propio servidor familiar sin complicarse la vida.

Así es el UGREEN NASync DH4300 Plus

Característica Detalles Procesador Rockchip RK3588 (8 núcleos, 4×A76 + 4×A55) Memoria RAM 8 GB LPDDR4X (no ampliable) Almacenamiento del sistema 32 GB eMMC integrado Bahías de discos 4 × SATA 3.5″/2.5″, hasta 120 TB (4×30 TB) Conectividad 1× LAN 2.5 GbE, USB-A 10 Gbps, USB-C, HDMI 2.1 (4K) Sistema operativo UGOS Pro con soporte para RAID, Docker y nube privada Consumo y ruido ≈30 W en uso, silencioso en reposo Peso y dimensiones 1,8 kg; 19 × 16 × 22 cm Precio orientativo Desde 499 € (sin discos)

Un NAS pensado para familias y hogares conectados

He pasado unas semanas probando el UGREEN NASync DH4300 Plus como si fuera el alma digital de casa, y la sensación que me deja es clara, es el tipo de dispositivo que te hace preguntarte cómo has podido vivir sin algo así antes. No se trata solo de un servidor, sino de un centro de almacenamiento privado, multimedia y de respaldo, accesible desde cualquier lugar y sin depender de servicios en la nube externos.

Lo primero que notas cuando lo sacas de la caja es su tamaño compacto y diseño sobrio, muy en la línea de los productos de la marca. UGREEN ha logrado que parezca más un accesorio de escritorio que un servidor. Lo conectas por red al router, instalas la app UGOS Pro en el móvil o el ordenador, y en apenas unos minutos ya puedes empezar a copiar fotos, vídeos o carpetas enteras. No hay configuraciones técnicas complicadas ni menús confusos.

La tranquilidad de tener tus recuerdos bajo control

Para mí, el principal valor de este NAS está en la seguridad y el control sobre los datos. Hoy almacenamos toda nuestra vida digital en plataformas externas, desde las fotos familiares hasta los vídeos de vacaciones, y nunca tenemos la certeza de quién accede a ellos o cuánto tiempo permanecerán disponibles. Con el UGREEN NASync DH4300 Plus, todo ese contenido queda en tu propia casa, protegido por contraseñas y accesible únicamente para quienes tú decidas.

El sistema UGOS Pro permite crear usuarios, carpetas compartidas y hasta enlaces temporales para enviar archivos grandes sin usar WeTransfer ni Drive. Durante mis pruebas, pude subir automáticamente las fotos del móvil mientras estaba conectado al WiFi de casa, de modo que cada imagen se guardaba en el NAS en segundo plano. También hice lo mismo con los vídeos y documentos, creando una especie de nube privada que no depende de ninguna suscripción mensual.

Una app intuitiva y visual que lo hace todo más fácil

La interfaz de UGOS Pro, tanto en versión web como en la aplicación de escritorio, transmite una sensación de orden y limpieza que se agradece. Desde la pantalla principal se puede ver el estado del sistema, la temperatura del procesador, el uso de CPU y memoria RAM o la actividad de los discos duros. Todo aparece en tarjetas con colores claros y tipografía legible, más cercana a una aplicación de macOS que al panel técnico de un servidor.

Las capturas que he tomado muestran bien esa idea, cada apartado, desde Gestor de tareas hasta Panel de control o Centro de apps, está organizado por bloques visuales, sin saturar de opciones. Crear usuarios, asignar permisos o añadir carpetas compartidas se hace en cuestión de segundos. Incluso el apartado de almacenamiento permite ver los volúmenes activos, el tipo de formato y el estado de cada disco con etiquetas de estado. Todo resulta familiar, intuitivo y sin necesidad de conocimientos técnicos.

Otro punto que me ha gustado es la posibilidad de tener bajo control el rendimiento en tiempo real, velocidad de red, temperatura, ventiladores o carga del procesador. Es una forma de tener mucha información sin recurrir a comandos ni menús ocultos. En conjunto, da la sensación de que UGREEN ha querido acercar el mundo del NAS a cualquier usuario, sin agobiar ni exigir experiencia previa.

Un centro multimedia silencioso y muy rápido

El rendimiento es otro de los aspectos que más me ha sorprendido. El procesador Rockchip RK3588, combinado con 8 GB de RAM, ofrece una velocidad de transferencia excelente. Copiar varios gigas de vídeo 4K a través de la red local me llevó apenas unos segundos gracias al puerto 2.5 GbE. Es un salto notable frente a los NAS domésticos tradicionales de 1 GbE.

Además, es sorprendentemente silencioso. Incluso con los discos duros girando, el ruido apenas se percibe, y el sistema de ventilación se ajusta automáticamente según la temperatura. En una casa donde el silencio es importante, este detalle marca la diferencia.

También he probado la salida HDMI conectada a la tele del salón. Con un teclado y ratón inalámbricos, pude usarlo como un mini PC multimedia, navegando por carpetas, viendo películas en 4K y accediendo a apps instaladas desde UGOS Pro. No es su función principal, pero funciona de manera fluida y sin cuelgues.

Copias de seguridad automáticas y acceso remoto

La aplicación móvil de UGREEN está bien pensada. Desde la app se puede acceder a los archivos desde fuera de casa con conexión cifrada, sin necesidad de configurar VPN ni abrir puertos manualmente. De hecho, la app detecta automáticamente el NAS registrado en tu cuenta y permite navegar, descargar o reproducir contenido multimedia de forma directa.

También ofrece funciones de backup automático para ordenadores y móviles, con la posibilidad de programar copias diferenciales o completas. Esto significa que, aunque borres algo por accidente o sufras un fallo de disco, tus datos seguirán a salvo. Puedes configurar varios modos RAID (1, 5 o 10) según el número de discos que instales, priorizando rendimiento o seguridad.

Una inversión que simplifica tu vida digital

Después de estas semanas con el UGREEN NASync DH4300 Plus, tengo claro que este tipo de dispositivos dejan de ser cacharros de frikis para convertirse en algo realmente útil en casa. Ofrecen una alternativa privada a los servicios en la nube, permiten acceder a tus datos desde cualquier sitio y te ayudan a tener todo ordenado sin depender de suscripciones mensuales ni límites de espacio.

Para familias, creadores de contenido o simplemente quienes quieren guardar sus recuerdos de forma segura, el UGREEN NASync DH4300 Plus es una opción redonda: potente, silenciosa, fácil de usar y con todo lo necesario para convertirse en el centro digital del hogar. Desde hoy 27 de octubre al 9 de noviembre, UGREEN aplica un descuento especial para este modelo, usando el código DH4300PLUS2 tanto en Amazon como en la web de la marca, se obtiene un 10 % de rebaja directa en la página y otro 10 % adicional en la compra. Una buena oportunidad si estabas pensando en montar tu propio servidor doméstico.