El HONOR Magic V5 estrena traducción de llamadas en tiempo real con IA integrada

Una de las novedades más sorprendentes que trae el inminente lanzamiento del HONOR Magic V5 es la posibilidad de traducir llamadas telefónicas en tiempo real. Esto significa que un usuario puede hablar en inglés mientras la otra persona recibe automáticamente la traducción al chino, español, alemán, francés o italiano. La función se apoya en un motor de inteligencia artificial desarrollado por HONOR, capaz de procesar toda la información directamente en el dispositivo, sin enviar los datos a servidores externos. El avance es doble, ya que no solo agiliza la comunicación entre personas de diferentes países, sino que lo hace salvaguardando la privacidad, algo clave cuando se trata de conversaciones de carácter personal o profesional.

Velocidad y precisión mejoradas

HONOR asegura que esta nueva solución ofrece una velocidad de inferencia un 38% más rápida y una precisión un 16% mayor respecto a los métodos tradicionales. Dicho de otra manera, las frases se procesan casi al instante, evitando las pausas incómodas que suelen aparecer en servicios de traducción en la nube. Además, el sistema se adapta al contexto de la conversación, mejorando progresivamente la calidad de las respuestas.

Para lograrlo, la compañía ha optimizado el consumo de recursos: lo que antes requería entre 3 y 4 GB de memoria ahora se reduce a tan solo 800 MB. Esto permite integrar los seis paquetes de idiomas sin comprometer el rendimiento general del móvil.

Privacidad como pilar central

Una de las grandes diferencias de esta propuesta frente a lo que ofrecen otras plataformas es que toda la traducción ocurre en el propio dispositivo. No hay necesidad de conexión externa para enviar el audio a un servidor que lo procese, lo que elimina el riesgo de que conversaciones privadas queden almacenadas o analizadas en la nube. Esto convierte al dispositivo en una herramienta atractiva tanto para empresas que manejan información sensible como para viajeros que simplemente desean comunicarse sin barreras.

Con el OK de la comunidad científica

Más allá de su uso comercial, la innovación de HONOR ya ha llamado la atención en la comunidad académica. Dos artículos técnicos sobre esta tecnología han sido destacados en INTERSPEECH 2025, la mayor conferencia internacional dedicada a la ciencia y la tecnología del procesamiento del lenguaje hablado. Este reconocimiento respalda el potencial de la solución y sitúa a la marca como uno de los referentes en la aplicación práctica de IA en móviles.

Hacia la comunicación sin barreras

La llegada de la traducción de llamadas en tiempo real al HONOR Magic V5 supone un antes y un después en la forma en que usamos el smartphone para comunicarnos. Desde cerrar un acuerdo con un socio internacional hasta pedir indicaciones en un país extranjero, las posibilidades son tan amplias como la propia experiencia de los usuarios. Con esta función, HONOR amplía las capacidades de su plegable más avanzado a la vez que abre el camino hacia una comunicación más inclusiva y accesible, donde el idioma deja de ser un obstáculo.